  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Nepatikėsite išgirdę, kokia yra tikroji Ingridos Kazlauskaitės profesija: „Pati save nustebinau“

2025-08-22 18:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 18:30

Naujienų portalo tv3.lt ir TV3 Plius laidoje „Tavo horoskopas su Nagliu Šulija“ šįkart apsilankė žavingoji dainininkė Ingrida Kazlauskaitė. Pokalbio metu ji ne tik prakalbo apie asmeninį gyvenimą, bet ir atskleidė, kodėl kadaise pasirinko itin netikėtas studijas Prancūzijoje.  

Naujienų portalo tv3.lt ir TV3 Plius laidoje „Tavo horoskopas su Nagliu Šulija" šįkart apsilankė žavingoji dainininkė Ingrida Kazlauskaitė. Pokalbio metu ji ne tik prakalbo apie asmeninį gyvenimą, bet ir atskleidė, kodėl kadaise pasirinko itin netikėtas studijas Prancūzijoje.  

8

Jau pokalbio pradžioje laidos vedėjas N. Šulija užsiminė apie įdomią detalę I. Kazlauskaitės gyvenime. Turbūt ne visi žino, kad atlikėja yra baigusi mokslus, kurie niekaip nesusiję su muzika. Pasirodo, moteris Prancūzijoje studijavo transporto inžinerijos ir mechanikos mokslus.  

„Šiuo pasirinkimu pati save labai nustebinau. Bet viską lėmė meilė prancūzų kalbai. Kai buvau ketvirtokė, reikėjo penktai klasei rinktis pirmąją užsienio kalbą. Mamytės prašiau, kad prašyme įrašytų prancūzų. Ji manęs klausė: vaikeli, bet kodėl? Mes turėjome giminių Vokietijoje, laisvai kalbėjau vokiškai, bet norėjau mokytis prancūzų ir negalėjau paaiškinti, kodėl.

Visgi pradėjau mokytis, labai pamilau šią kalbą, tai lėmė ir studijų pasirinkimą. Įgijau dvigubos specialybės diplomą – mechanikės-inžinierės ir prancūzų kalbos“, – pasakojo I. Kazlauskaitė.  

Ingrida Kazlauskaitė
FOTOGALERIJA. Ingrida Kazlauskaitė

Ėmėsi netikėto darbo

Bet ar kada nors Ingridai pravertė studijoje įgytos žinios bei diplomas?  

„Man labai daug kelių atvėrė prancūzų kalba. Kartą dirbau logistikos kompanijoje su Prancūzijos rinka. Kai vairuotojai išvažiuodavo iš trasos su tokiais nestandartinio gabarito kroviniais kaip jachtos, ir juos pagaudavo transporto kontrolieriai, jie man skambindavo prašyti pagalbos. Bet šiandien aš mieliau dainuoju prancūziškai“, – šyptelėjo laidos viešnia.  

Analizuodamas I. Kazlauskaitės horoskopą, N. Šulija pastebėjo, kad jai turėtų būti artimas sveikas gyvenimo būdas. Šiam teiginiui Ingrida neprieštaravo.  

„Prisimenu, kad dar vaikystėje, kai šeima išvažiuodavo koncertuoti, aš galvodavau, kuo užsiimti. Tad skindavau ramunėles, džiovindavausi ir darydavausi arbatą. Mūsų tėtis – tikras sveikuolis, kuris žiemą maudosi eketėse. O aš taip pat nuo vaikystės buvau pratinama grūdintis, basomis palakstyti po sniegą ir panašiai“, – atskleidė ji.  

Su mama Liveta Kazlauskaitė turėjo susitarimą

N. Šulijai pasiteiravus, kaip į Ingridos norą būti dainininke reagavo jos garsūs tėvai, moteris atskleidė įdomų dalyką. Pasirodo, ji su mama Liveta turėjo susitarimą.  

„Aš jau vaikystėje sakiau, kad noriu dainuoti. Tėvai matydavo, kaip aš klausydavausi jų repeticijų, dainuodavau dainas, mokėdavau atmintinai visas mamos ir tėčio partijas, buvau išmokusi groti tam tikras melodijas. Šeima suprato, kad lengvai nuo šio noro manęs neatkalbės.

Bet mane visada ugdė taip, kad reikia turėti ir kita profesiją, nes dainininkų darbas yra banguotas ir nepastovus. Tad mama labai gražiai, diplomatiškai rado su manimi kompromisą – jei gerai mokysiuosi, galėsiu paprašyti tėčio išmokyti mane naujų dainelių, o gal kartu keliauti su jais ir į turą. 

Ir iš tikrųjų vykau į turą, mačiau visus užkulisius, kurie tikrai nėra rožėmis kloti. Bet vis tiek norėjau dainuoti. Tad mama taip ir pasakė: baik dvylika klasių, studijuok, o muzika niekada nepabėgs“, – pasakojo I. Kazlauskaitė.  

Akivaizdu, kad Ingridos ryšys su tėvais yra itin artimas ir šiltas. O kaip jai sekasi asmeniniame gyvenime?  

„Mano zodiako ženklas turi tą savybę neskubėti. Turiu būti tikra dėl savo antrosios pusės, man labai svarbu ištikimybė, vienas kito palaikymas, supratimas. Šeimyninis klausimas sprendžiamas sėkmingai – net jei kažkas nutrūksta, neliūdžiu ir priimu tai kaip pamokas“, – kalbėjo I. Kazlauskaitė.

