3 Zodiako ženklams ši savaitė atneš neįtikėtiną finansinę sėkmę: pasitikrinkite

Saulė kol kas juda Liūto ženklu, tačiau penktadienį prieš pat vidurnaktį pereis į Mergelę, todėl šis tas pasikeis. Kol Saulė Liūte, ji ir primena mums, kad gyvenimas gali būti žavus, mielas, pilnas kūrybos ir smagaus juoko. Perėjusi į Mergelę ji sako mums, kad yra toks žodis – pareiga. O pareigas reikia vykdyti. Ką gi, teks…
Nakties šviesulys Mėnulis dabar juda link savo Jaunaties ir šeštadienio rytą ją pasieks. Dėl to galima teigti, kad ši (darbo) savaitė yra palanki ką asmeniškai mums svarbesnio užbaigti, o pradėti bus galima jau su pradedančiu pilnėti Mėnuliu, tai yra savaitgalį arba dar geriau – kitą savaitę.
Dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus vis greičiau juda Liūto ženklu pirmyn. Būdamas čionai jis nepasižymi kokia nors ypatinga logika arba racionalumu, bet mielai pasakoja įdomias istorijas ir puikiai susidoroja su užduotimi ką nors kuo nors įtikinti – jis kalba labai vaizdingai.
Gražuolė Venera dabar juda Vėžio ženklu, todėl jos žavesiui didelę įtaką daro pačios įvairiausios emocijos, be to, ji linkusi įžvelgti pavojus net ten, kur jų nėra, ir atsitraukti tuomet, kai priežasties tam irgi gali visai nebūti. Bet ji romantiška ir sentimentali – taip ir mus jausmų srityje elgtis mokys.
Kariūnas Marsas dabar keliauja Svarstyklių ženklu ir yra toks pat galingas, kaip svetimoje šalyje atsidūręs tremtinys. Jis bus linkęs atsižvelgti į kitų asmenų nuomones, aplinkybes ir į viską, į ką galima atsižvelgti. Dėl to tikrai nebus aktyvus. Kita vertus, įvertinęs visas aplinkybes toks Marsas būtinai ras plytą, kurią ištraukus griūva visa gynybinė konstrukcija. Stebėsime, kaip tai vyksta.
Avinas
Vargu ar būsite nusiteikę kur nors skubėti arba su kažkuo galynėtis, veikiau priešingai. Kita vertus, nestigs progų smagiai pasilinksminti arba nuveikti ką mielo ir įdomaus. Taip pat ši savaitė – puikus laikas stengtis, kad namie būtų dar jaukiau ir dar gražiau. Santykiai su kai kuriais asmenimis gali būti įtempti, – pirmiausia dėl anos pusės nusiteikimo.
Jautis
Bene daugiausia laiko, dėmesio ir pastangų gali paprašyti namų, šeimos reikalai arba su nekilnojamuoju turtu susijusios aplinkybės. Tikėtina, kad šiose srityse pavyks nuveikti kai ką svarbaus ir naudingo. Taip pat ši savaitė labai tinkama energingai bet apdairiai rūpintis sveikatos arba sveikatingumo reikalais. Ir visuomet liks viena kita smagi valandėlė draugams.
Dvyniai
Darysite tai, ką mokate geriausiai – daug judėsite, daug bendrausite, dar plačiau atversite savo akiratį Jums svarbiems ir įdomiems dalykams. Sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su žiniomis ir informacija. Tikėtina, kad ir piniginiai reikalai šią savaitę atrodys visai neblogai. Labai patiks pramogos, kurios skatina energingai pajudėti.
Vėžys
Būsite jausmingi, atsipalaidavę, niekur neskubėsite ir būsite linkę pasimėgauti visais gyvenimo malonumais. Sėkmė ir įkvėpimas lydės tuos, kurie kuria mielus, gražius dalykus. Tikėtina, kad puikiai atrodys ir piniginiai reikalai – šioje srityje būsite ir kūrybingi, ir apsukrūs. Tęsiasi puikus metas svarbiems, valios ir nusiteikimo reikalaujantiems darbams namie.
Liūtas
Būsite energingi, veiklūs ir kūrybiški, be to, greitai ir apsukriai tvarkysite dalykinius reikalus, kurių dabar gali būti nemažai. Labai gerai seksis tiems, kurių veikla susijusi su žiniomis bei informacija apskritai, be to, labai tikėtina, kad ir piniginiai reikalai klostysis labai sėkmingai. Taip pat laikas labai palankus nedidelėms, tačiau greitoms išvykoms, ir dalykinėms, ir asmeninėms.
Mergelė
Darbų darbe ne per daugiausia, o namie karaliaus įprasta tvarka, į kurią niekas kištis neketina. Tačiau laikas labai palankus daugiau, ilgiau pabūti su artimais draugais, bendraminčiais, visiems kartu nuveikti ką mielo ir smagaus. Reikalų aptarimas su kolegomis profesijos srityje irgi žada būti labai smagus. Tikėtina, kad pavyks energingai ir veikliai rūpintis piniginiais reikalais.
Svarstyklės
Būsite energingi, veiklūs ir linkę prie tikslo žengti drąsiau nei įprasta. Žinoma, kai tokia būsena, sėkmė lydės tuomet, kai niekas neaiškins, ką ir kaip reikia daryti. Savaime suprantama, tai puikus laikas sportuojantiems. Darbe, profesijos srityje gali būti kažkokios smagios veiklos ar smagių aplinkybių. Sėkmė ir įkvėpimas lydės tuos, kurių profesija susijusi su grožio arba pramogų kūrimu.
Skorpionas
Tikėtina, kad nemažai visokių darbų gali būti darbe arba profesijos srityje. Bet jūs būsite ganėtinai kūrybiški, todėl su visomis užduotimis susitvarkysite nesunkiai. Ypatingai gerai seksis tiems, kurių veikla susijusi su žiniomis, informacija, jos tvarkymu ir panašiais dalykais. Tęsiasi palankus metas smagiai vasaros kelionei, bet jis jau eina į pabaigą.
Šaulys
Darbe darbų nedaug, bent jau intensyvios veiklos tikimybė nedidelė. Kita vertus, tęsiasi palankus metas vasaros kelionei – pavyktų ir pailsėti, ir pajudėti, ir smagių, malonių įspūdžių pasisemti. Dalykinė arba pažintinė veikla šioje srityje irgi pavyktų kuo puikiausiai. Smagios, skatinančios smagiai pajudėti veiklos gali pasiūlyti artimi draugai.
Ožiaragis
Tikėtina, kad bus nemažai darbų darbe arba profesijos srityje. Viską reikės daryti greitai ir tiksliai taip, kaip reikia, bet tai ir pavyks, dėl to pavyks nuveikti išties nemažai. Tinkamas metas ir tvarkyti kai kuriuos piniginius reikalus, ypač jei jie susiję su skolomis arba paskolomis. Tęsiasi labai geras metas palaikyti ir puoselėti ryšį su svarbiu jums žmogumi.
Vandenis
Tikėtina, kad šią savaitę svarbiausi bus asmeniniai ryšiai ir santykiai su svarbiais jums asmenimis – juos palaikyti ir puoselėti laikas labai geras. Galimos ir naujos svarbios pažintys. Palankus jis ir tiems, kurie rūpinasi sveikatos arba sveikatingumo reikalais, nebūtinai vien savais. Tinkamas metas kelionei, kuri skatina stipriau pajudėti.
Žuvys
Dabar bus nemažai nedidelių, tačiau gana svarbių darbų ir reikalų, kuriuos reikės tvarkyti greitai ir pareigingai. Sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su žiniomis ir informacija. Palankus metas aiškintis su sveikata arba sveikatingumu susijusius klausimus. Taip pat tęsiasi, nors ir eina į pabaigą, labai palankus metas puikiai vasaros kelionei.