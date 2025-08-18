Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai

Astrologų žinia Zodiako ženklams: 1 jų bus nemaloniai nustebintas

2025-08-18 06:10 / šaltinis: ELTA
2025-08-18 06:10

Astrologai pasidalijo, kokių potyrių sulauks kiekvienas Zodiako ženklas šios savaitės pradžioje.

Astrologija (nuotr. 123rf.com)

Astrologai pasidalijo, kokių potyrių sulauks kiekvienas Zodiako ženklas šios savaitės pradžioje.

0

Astrologinė prognozė rugpjūčio 18-ajai, pirmadieniui

AVINAS

Puikiai seksis bendrauti, derėtis, plėsti gerbėjų ratą ir didinti savo populiarumą. Tačiau pernelyg įsismaginus, nebevaldant liežuvio, kai kurie pokalbiai gali virsti ginčais ir baigtis visai ne taip, kaip norėtųsi.

JAUTIS

Galite susižavėti kažkuo, kas atrodys tarsi lengvas pasipelnymas. Tie, kas suteiks jums tokių vilčių, gali būti pavadinti avantiūristais. Verčiau neapgalvotai pinigų neleiskite ir abejotinų įsipareigojimų neprisiimkite.

DVYNIAI

Būsite emocionalūs, kupini idėjų, fantazijų. Antroji pusė gali aušinti jūsų entuziazmą, nepritarti. Tikriausiai ignoruosite perspėjimus ir pulsite ieškoti bendraminčių už namų sienų. Atrodo, jų rasite.

VĖŽYS

Galite išgirsti, kaip kažkas klastingo rezgama jums už nugaros. Arba galite turėti išgyvenimų dėl neišsipildančių lūkesčių arba dėl sveikatos. Reikėtų vengti varginančio bendravimo, tuščių kalbų, santykių aiškinimosi.

LIŪTAS

Diena pasižymės aktyviais kontaktais, bet ne visi džiugins. Galite jaustis nesuprasti arba tyčia vedžiojami už nosies. Kita vertus, horizonte pasirodys svarbus jums asmuo, kurio nesitikėjote išvysti.

MERGELĖ

Atsakomybės našta gali priversti priimti svarbų sprendimą. Tačiau nekokia bus nuotaika, jeigu nesiseka darbai ar nepavyksta išsiaiškinti santykių. Iš tikrųjų nesitikėkite šilumos iš aplinkinių, jei patys elgiatės šaltai ar abejingai.

SVARSTYKLĖS

Beveik visas dėmesys bus sutelktas į užsienį, nuo rutinos nutolusius dalykus arba į mokslo, kultūros reikalus. Būsite filosofiškai nusiteikę. Tikriausiai stengsitės sutaurinti meilės partnerio jausmus.

SKORPIONAS

Kils polinkis eksperimentuoti jausmų srityje, improvizuoti, žaisti. Pasistenkite pernelyg nepiršti savo nuomonės, reikalavimų. Galimos išlaidos, susijusios su pobūviu, pramoginiu renginiu.

ŠAULYS

Šis metas suintensyvins partnerystės santykių dilemos sprendimą. Galbūt teks matyti jums neabejingo žmogaus pastangas padaryti gerą įspūdį. Gebėkite tai įvertinti. Rizikingi nuotykiai gali baigtis liūdnai.

OŽIARAGIS

Šiandien užgrius nelengvi rūpesčiai. Neraminti gali ir sveikata. Nebūkite pernelyg kritiški mylimo žmogaus atžvilgiu. Iš pažįstamo žmogaus ar kolegos galite gauti žinią. Venkite piktnaudžiauti alkoholiu.

VANDENIS

Sceninė veikla, meilė ir saikingas sportas - labiausiai jums tinkantys užsiėmimai šią dieną. Nesistenkite perauklėti šeimos narių arba darykite tai švelniai, taktiškai.Ypač dėmesingi ir subtilūs būkite su vaikais.

ŽUVYS

Gali užplaukti keistos nuotaikos. Daugiau optimizmo jums tikrai nepakenktų. Labiau rūpinkitės sveikata, mityba, dalį rūpesčių perduokite šeimos nariams teisindamiesi nekokia savijauta. Patausokite save, atsipalaiduokite.

Horoskopą parengė Sidonija Kulikauskienė

Naujasis tv3.lt kalendorius: čia rasite dienos horoskopą, orus, vardadienius. Išbandykite!

