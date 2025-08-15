Šiuos 3 Zodiako ženklus rugsėjo mėnesį aplankys sėkmė: štai kas jie

Astrologai išskyria net tris Zodiako ženklus, kuriems rugsėjo mėnuo bus sėkmingas – pasitikrinkite, ar tai jūs, rašoma almanac.com.
Jautis
Šį mėnesį romantiniai santykiai taps ypač įdomūs ir kupini šilumos. Rugsėjo 2 d. Merkurijus prisijungs prie Saulės, sustiprindamas jūsų žavesį ir flirtą – šypsokitės, mirktelėkite ir galbūt užmegsite ryšį su savo simpatija.
Rugsėjo 7 d. Mėnulio užtemimas atneš netikėtą prisipažinimą, kuris gali maloniai pakeisti jūsų draugystę.
Rugsėjo 15 d. Venera bus palankioje padėtyje su Marsu – puikus metas ryžtingiems romantiškiems veiksmams.
Rugsėjo 18 d., kai Merkurijus pateks į Svarstykles, darbe jūsų diplomatiškumas padės spindėti susitikimuose.
Rugsėjo 21 d. Saulės užtemimas gali atnešti sužadėtuves, santuoką ar naują partnerystę – tikėkitės malonios staigmenos.
Rugsėjis Jaučiams – meilės, karjeros ir malonių siurprizų metas.
Dvyniai
Rugsėjo 2 d., kai Merkurijus įžengs į jūsų namų sektorių, skirkite dėmesio šeimai, namams ir jaukumo kūrimui.
Rugsėjo 18 d. Merkurijus Svarstyklėse sustiprins jūsų flirtavimo įgūdžius, o rugsėjo 19 d. Venera atneš norą gražinti namus – investuokite į jaukumą. Tą pačią dieną palankūs Merkurijaus aspektai su Uranu ir Plutonu leis lengviau įveikti kliūtis.
Rugsėjo 21 d. Saulės užtemimas bus puiki diena pradėti svarbius projektus ar net įsigyti naują būstą.
Rugsėjo 22 d. Marsas įžengs į jūsų darbo zoną, skatindamas imtis iniciatyvos ir kilti karjeros laiptais.
Mėnuo užsibaigs romantiškai – Saulė meilėje gali atverti duris „tam vieninteliui“. Rugsėjis Dvyniams – namų jaukumo, karjeros proveržių ir meilės kibirkščių laikas.
Skorpionas
Rugsėjo 7 d. Mėnulio užtemimas gali atnešti romantišką staigmeną – tai gali būti atsitiktinis susitikimas su nauja simpatija arba netikėtas buvusio partnerio sugrįžimas!
Rugsėjo 18 d., kai Merkurijus pakeis poziciją, taps visiškai aišku, ką daryti dėl santykių – atsakymas bus garsus ir aiškus, slypintis jūsų viduje.
Rugsėjo 19 d. Venera įžengs į jūsų socialinį sektorių, todėl meilės reikalai sužibės – lauks romantiški pasimatymai arba gausus gerbėjų dėmesys renginiuose.
Rugsėjo 21 d. Saulės užtemimas puikiai tiks vakarėliui – suburkite draugus ir leiskitės į nuotykius.
Ir štai naujiena: rugsėjo 22 d. jūsų valdančioji planeta Marsas įžengs į jūsų ženklą ir bus jame iki lapkričio 4 d. Šis tranzitas suteiks jums energijos, ryžto ir valios siekti tikslų bei įveikti visas kliūtis.
Rugsėjis – jūsų metas spindėti, bendrauti ir siekti pergalės!