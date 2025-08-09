Ši pilnatis nepasigailės 2 Zodiako ženklų: nesakykite, kad Budraitytė neįspėjo

Astrologė Vaiva Budraitytė papasakojo, ko tikėtis iš šios pilnaties. Anot jos, šįkart ji bus labai maloni.
„Labai geras periodas, nes visas rugpjūtis yra pakankamai malonus ir smagus. Mėnulio padėtis bus labai stipri, bet poveikis bus teigiamas“, – sakė ji.
Puikus laikas kurti finansinius planus
Pirmiausia V. Budraitytė papasakojo apie tai, kad pilnatis bus labai palanki meilės sričiai. Anot jos, visi tie, kurie turi poras, džiaugsis šiuo periodu.
„Ši savaitė bus labai palanki meilės reikalams. Tad tikrai sveikintina, jeigu pilnaties savaitę tuoksitės, mylėsitės, gimdysite vaikus, bandysite pastoti, nes tai gali atnešti puikių rezultatų ateityje“, – pranešė ji.
Dar vienas pozityvus savaitės aspektas yra finansinė sritis. Astrologė aiškino, kad tie, kurie pradės kurti planus, kaip ateityje uždirbti daugiau pinigų, elgsis apdairiai, nes bus didelis šansas, kad šie planai išsipildys.
„Taip pat labai palanku tą savaitę planuoti pinigų uždirbimą, didesnį pinigų srauto įplaukimą, t. y., viską, kas yra susiję su pagerėjusiu gyvenimu“, – paaiškino ji.
Darbai eisis lengvai
Džiugu ir tai, kad šią savaitę sugrįš jausmas, kad vėl pradėjo lydėti sėkmė. Astrologė pasakojo, kad ypač tai pasijus dėl to, nes darbai ims sektis lengvai.
„Bus sėkmingas periodas dėl Jupiterio padėties ir sėkmė pradės jaustis ne dienomis, o valandomis. Vis geriau ir geriau viskas eisis, ką pradėsite daryti, tas jums ir pasiseks“, – šyptelėjo ji.
Taip pat V. Budraitytė kalbėjo, kad pasidžiaugs ir tie, kurie laiką leis sode arba ketins skirti daugiau laiko atsipalaidavimui vandenyje.
Ragino saugotis 2 Zodiako ženklus
Įdomu pasigilinti ir į tai, kuriems Zodiako ženklams ši savaitė numatoma sėkminga, o kuriems sėkmės dar teks palaukti.
Pirmiausia pašnekovė išvardijo tuos Zodiako ženklus, kuriems numatomas puikus laikas.
„Žuvims ir Mergelėms bus geras laikotarpis. Dvyniams taip pat prasidėjo geras periodas, Šauliai irgi džiaugsis šiuo laiku“, – pasidžiaugė pašnekovė.
Nepaisant to, dviem Zodiako ženklams sėkmė nėra numatoma. Pranešama, kad jie šią savaitę turėtų pasisaugoti konfliktų.
„Sunkiau seksis Skorpionams, Jaučiams. Jie turi būti atsargesni dėl įtampos kupinų situacijų, gali būti linkę į konfliktus“, – sakė ji.