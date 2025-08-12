Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Jautis

Ši prasidėjusi pilnatis – išskirtinė: Budraitytė kreipiasi į 2 Zodiako ženklus

2025-08-12 13:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-12 13:20

Nakties metu pažvelgus į dangų galima pamatyti pilnatį. Nors vieni prisibijo šios mėnulio fazės, tačiau pranešama, kad jos savaitė bus maloni ir teigiama.

Vaiva Budraitytė, mistika, pilnatis asociatyvi nuotr. (nuotr. Šarūno Mažeikos ir 123rf.com)

Nakties metu pažvelgus į dangų galima pamatyti pilnatį. Nors vieni prisibijo šios mėnulio fazės, tačiau pranešama, kad jos savaitė bus maloni ir teigiama.

Žinoma astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė naujienų portalo tv3.lt skaitytojams papasakojo, ko tikėtis iš pilnaties savaitės.

„Labai geras periodas, nes visas rugpjūtis yra pakankamai malonus ir smagus. Mėnulio padėtis bus labai stipri, bet poveikis bus teigiamas“, – sakė ji.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Romantikos kupina savaitė

V. Budraitytė pasakojo, kad vienas iš maloniausių šios savaitės aspektų – meilės reikalai. Pasak jos, nors anksčiau porose galėjo pasijusti įtampa, vis tik per pilnatį visa, ko norėsis, bus paskęsti mylimo žmogaus glėby.

Astrologė tikino, kad tam – labai palankus metas, nes paskirtas laikas meilei tikrai nenueis veltui.

„Ši savaitė bus labai palanki meilės reikalams. Tad tikrai sveikintina, jeigu pilnaties savaitę tuoksitės, mylėsitės, gimdysite vaikus, bandysite pastoti, nes tai gali atnešti puikių rezultatų ateityje“, – sakė ji.

Pašnekovė taip pat išskyrė dar vieną teigiamą pilnaties bruožą – verta kurti planus geresniam finansiniam gyvenimui.

Ji atskleidė, kad strateguoti ir planuoti ateities finansinius sprendimus bus puikus laikas, nes jie turi didelį potencialą ateityje atnešti didesnes sumas pinigų.

„Taip pat labai palanku tą savaitę planuoti pinigų uždirbimą, didesnį pinigų srauto įplaukimą, t. y. viską, kas yra susiję su pagerėjusiu gyvenimu“, – pranešė ji.

Vaiva Budraitytė (nuotr. asm. archyvo)

Puikus laikas sodo darbams

Džiugu ir tai, kad, pasak V. Budraitytės, sugrįš jausmas, kad pagaliau vėl pradėjo šypsotis sėkmė.

„Bus sėkmingas periodas dėl Jupiterio padėties ir sėkmė pradės jaustis ne dienomis, o valandomis. Vis geriau ir geriau viskas eisis, ką pradėsite daryti, tas jums ir pasiseks“, – šyptelėjo ji.

Astrologė taip pat pridėjo, kad seksis ne tik tiems, kurie mėgausis romantiškomis akimirkomis ar strateguos naujus pinigų gavimo būdus, tačiau ir tiems, kurie rūpinsis savo aplinka.

„Taip pat tinkama daryti visus sodo darbus bei atlikti procedūras su vandeniu“, – sakė astrologė.

Ragino saugotis 2 Zodiako ženklus

Pasiteiravus būrėjos, ko tikėtis Zodiako ženklams šią savaitę, ji atskleidė, kuriems iš jų seksis, o kuriems savo laiko dar teks palaukti.

„Kalbant apie ženklus, Žuvims ir Mergelėms bus geras laikotarpis. Dvyniams taip pat prasidėjo geras periodas, Šauliai irgi džiaugsis šiuo laiku“, – džiugias žinias perdavė ji.

Vis tik du Zodiako ženklus astrologė įspėjo dėl sudėtingo periodo. Anot jos, per pilnatį jie gali susidurti su konfliktais, tad astrologė ragino išsaugoti ramybę.

„Sunkiau seksis Skorpionams, Jaučiams. Jie turi būti atsargesni dėl įtampos kupinų situacijų, gali būti linkę į konfliktus“, – paaiškino ji.

Vaiva Budraitytė, pilnatis (nuotr. Šarūno Mažeikos ir 123rf.com)
Ši pilnatis nepasigailės 2 Zodiako ženklų: nesakykite, kad Budraitytė neįspėjo (2)
Vaiva Budraitytė, pilnatis (nuotr. Šarūno Mažeikos ir 123rf.com)
Atslenka didžioji rugpjūčio mėnesio pilnatis: Budraitytė įspėja 2 Zodiako ženklus (10)
Šis priešpilnis apdovanos neregėta sėkme 4 Zodiako ženklus: Budraitytė atskleidė, kas jie (tv3.lt fotomontažas)
Šis priešpilnis apdovanos neregėta sėkme 4 Zodiako ženklus: Budraitytė atskleidė, kas jie (4)
Vaiva Budraitytė, priešpilnis (nuotr. Šarūno Mažeikos ir 123rf.com)
Artėja priešpilnis: Budraitytė ragina saugotis 2 ženklus (7)
