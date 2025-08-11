Šiomis naktimis visus ragina pakelti akis į dangų: nepraleiskite įspūdingo reginio

Nors šiemet jo kulminaciją temdys rugpjūčio pilnatis, žvaigždžių mylėtojai vis tiek galės išvysti įspūdingus krentančių žvaigždžių blyksnius, jei pasirinks tinkamą laiką ir vietą, rašo BBC.
Pakelkite akis į dangų – nepraleiskite įspūdingo reginio
Žvaigždžių stebėtojai netrukus galės mėgautis vienu įspūdingiausių dangaus reginių – Perseidų meteorų lietumi, kurio pikas jau prasideda, o kulminacija šiemet numatoma naktį iš rugpjūčio 12 į 13 d. Perseidų meteorų lietaus piko metu per minutę gali pasirodyti iki 100 „krentančių žvaigždžių“.
Šis meteorų lietus kasmet nušviečia vasaros dangų ir garsėja ryškiais, greitais meteorais, dar vadinamais „krentančiomis žvaigždėmis“.
Vis dėlto šių metų stebėjimo sąlygas gali apsunkinti ryškus mėnulis, rugpjūčio 9-ąją pasiekęs pilnatį, todėl blankesni meteorai gali likti nepastebėti.
Perseidus galima matyti plika akimi, tačiau svarbiausias veiksnys – oras, tad prieš išeidami pasitikrinkite prognozes.
Kas yra Perseidų meteorų lietus?
Meteorų lietūs įvyksta, kai Žemė kerta kometų ar asteroidų paliktus dulkių bei nuolaužų pėdsakus. Perseidai susiję su kometa „Swift–Tuttle“, kuri aplink Saulę apskrieja kartą per 133 metus.
Kometos dulkių dalelės į Žemės atmosferą įlekia apie 59 km/s greičiu ir sudega, sukurdamos ryškius blyksnius.
Perseidai stebimi jau beveik 2000 metų – pirmieji jų aprašymai aptinkami senovės Kinijos kronikose. Pavadinimas kilęs iš Persėjo žvaigždyno, iš kurio, regis, pasirodo šie meteorai.
Kaip ir kada stebėti Perseidus?
Daugiausia meteorų paprastai pasirodo po vidurnakčio, o geriausias metas – prieš pat saulėtekį, nors jų galima išvysti ir vakare.
„Šiemet kulminacija sutampa su pilnatimi, todėl net ir tamsiausiose vietose nepavyks išvysti visų 100 meteorų per valandą, – teigia Karališkosios Grinvičo observatorijos mokslo komunikatorius Finnas Burridge’as. – Tačiau tai nėra priežastis neiti laukan – net ir pilnaties metu tikėtina pamatyti bent vieną ar du itin ryškius meteorų blyksnius per valandą.“
Daugiau tamsos suteiks naktinės stebėjimo sesijos rugpjūčio 16–26 d., nors meteorų bus mažiau.
F. Burridge’as pataria: „Po pilnaties mėnulis kils vėliau, todėl savaitgalis rugpjūčio 16–17 d. gali būti puiki proga meteorų lietaus stebėjimui.“
Patarimai sėkmingam stebėjimui:
- Rinkitės vietą, iš kurios matytumėte kuo didesnį dangaus plotą, neužstojamą pastatų ar medžių.
- Atsigulkite ant nugaros ir žiūrėkite į viršų – meteorai gali pasirodyti bet kurioje dangaus vietoje.
- Venkite miestų šviesos taršos, bet pasirūpinkite vandeniu, įkrautu telefonu ir informuokite artimuosius apie savo buvimo vietą.
- Būkite kantrūs – akims reikia bent 20 minučių, kad priprastų prie tamsos.
