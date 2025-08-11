Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Šiomis naktimis visus ragina pakelti akis į dangų: nepraleiskite įspūdingo reginio

2025-08-11 15:10 / šaltinis: bbc.co.uk / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: bbc.co.uk aut.
2025-08-11 15:10

Rugpjūčio viduryje danguje nušvis vienas ryškiausių astronominių metų įvykių – Perseidų meteorų lietus, kuris savo piką pasieks jau šiąnakt.

Asociatyvi nuotrauka, dangus (nuotr. 123rf.com)

Rugpjūčio viduryje danguje nušvis vienas ryškiausių astronominių metų įvykių – Perseidų meteorų lietus, kuris savo piką pasieks jau šiąnakt.

REKLAMA
0

Nors šiemet jo kulminaciją temdys rugpjūčio pilnatis, žvaigždžių mylėtojai vis tiek galės išvysti įspūdingus krentančių žvaigždžių blyksnius, jei pasirinks tinkamą laiką ir vietą, rašo BBC.

Pakelkite akis į dangų – nepraleiskite įspūdingo reginio

Žvaigždžių stebėtojai netrukus galės mėgautis vienu įspūdingiausių dangaus reginių – Perseidų meteorų lietumi, kurio pikas jau prasideda, o kulminacija šiemet numatoma naktį iš rugpjūčio 12 į 13 d. Perseidų meteorų lietaus piko metu per minutę gali pasirodyti iki 100 „krentančių žvaigždžių“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis meteorų lietus kasmet nušviečia vasaros dangų ir garsėja ryškiais, greitais meteorais, dar vadinamais „krentančiomis žvaigždėmis“.

REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto šių metų stebėjimo sąlygas gali apsunkinti ryškus mėnulis, rugpjūčio 9-ąją pasiekęs pilnatį, todėl blankesni meteorai gali likti nepastebėti.

REKLAMA

Perseidus galima matyti plika akimi, tačiau svarbiausias veiksnys – oras, tad prieš išeidami pasitikrinkite prognozes.

Kas yra Perseidų meteorų lietus?

Meteorų lietūs įvyksta, kai Žemė kerta kometų ar asteroidų paliktus dulkių bei nuolaužų pėdsakus. Perseidai susiję su kometa „Swift–Tuttle“, kuri aplink Saulę apskrieja kartą per 133 metus.

Kometos dulkių dalelės į Žemės atmosferą įlekia apie 59 km/s greičiu ir sudega, sukurdamos ryškius blyksnius.

REKLAMA
REKLAMA

Perseidai stebimi jau beveik 2000 metų – pirmieji jų aprašymai aptinkami senovės Kinijos kronikose. Pavadinimas kilęs iš Persėjo žvaigždyno, iš kurio, regis, pasirodo šie meteorai.

Kaip ir kada stebėti Perseidus?

Daugiausia meteorų paprastai pasirodo po vidurnakčio, o geriausias metas – prieš pat saulėtekį, nors jų galima išvysti ir vakare.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Šiemet kulminacija sutampa su pilnatimi, todėl net ir tamsiausiose vietose nepavyks išvysti visų 100 meteorų per valandą, – teigia Karališkosios Grinvičo observatorijos mokslo komunikatorius Finnas Burridge’as. – Tačiau tai nėra priežastis neiti laukan – net ir pilnaties metu tikėtina pamatyti bent vieną ar du itin ryškius meteorų blyksnius per valandą.“

REKLAMA

Daugiau tamsos suteiks naktinės stebėjimo sesijos rugpjūčio 16–26 d., nors meteorų bus mažiau.

F. Burridge’as pataria: „Po pilnaties mėnulis kils vėliau, todėl savaitgalis rugpjūčio 16–17 d. gali būti puiki proga meteorų lietaus stebėjimui.“

Patarimai sėkmingam stebėjimui:

  • Rinkitės vietą, iš kurios matytumėte kuo didesnį dangaus plotą, neužstojamą pastatų ar medžių.
  • Atsigulkite ant nugaros ir žiūrėkite į viršų – meteorai gali pasirodyti bet kurioje dangaus vietoje.
  • Venkite miestų šviesos taršos, bet pasirūpinkite vandeniu, įkrautu telefonu ir informuokite artimuosius apie savo buvimo vietą.
  • Būkite kantrūs – akims reikia bent 20 minučių, kad priprastų prie tamsos.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų