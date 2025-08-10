Nidos skandalo epicentre atsidūręs atlikėjas Fancy nutraukė tylą: kreipėsi į lietuvius

Kilus pykčio bangai į gerbėjus Lietuvoje galiausiai kreipėsi ir pats Fancy. Jo kreipimusi savo socialiniuose tinkluose pasidalijo Andrius Tapinas.
„Tai buvo fantastiškas šou Nidoje, žmonės buvo fantastiški, viskas buvo tobula. Noriu pasakyti didžiulį ačiū uz koncertą. Iš kitos pusės, mes turime liūdną situaciją dėl Ukrainos, tikimės, kad karas baigsis kuo greičiau. Jokia šalis nenori karo ir žmonės tose šalyse nekariauja, jie nenori kariauti... Tai politinė situacija...
Aš galiu pasakyti, kad mes labai palaikome Ukrainą, Ukrainos draugus, mes meldžiamės, kad tas karas kuo greičiau pasibaigtų. Ačiū, Nida, tas vakarėlis buvo fantastiškas“.
„Slava Ukraini“, – galiausiai tarstelėjo Fancy.
Kilo pasipiktinimas
Sekmadienį Lietuvoje garsiai nuaidėjo pasipiktinimas dėl atlikėjo „Fancy“ pasirodymo A. Tapino organizuojamoje diskotekoje Nidoje. Į šį pasipiktinimą sureagavo ir pats A. Tapinas, atsiprašęs už tokią situaciją.
Apie tai sekmadienį jis parašė savo „Facebook“ paskyroje.
„Viena naktis Nidoje“ – smagiausias vasaros vakarėlis. Bet su deguto šaukštu.
Tokio vakarėlio Nida dar nėra mačiusi. Ant jūros kranto leidžiantis saulei ir iki nakties (pagal įstatymą baigėm lygiai antrą nakties) šoko tūkstančiai pasidabinusių, atsipalaidavusių ir pasilinksminti susirinkusių žmonių. Pernai „Viena naktis Nidoje“ dalyvavo apie 3000 žmonių, jau atrodė labai daug, bet šiemet skaičiai pranoko visas prognozes – preliminariai vakarėlyje buvo apie 10 tūkstančių žmonių. Foto daryta dar kai buvo šviesu – vėliau šokių aikštelė išsiplėtė iki pat tinklinio aikštelių.
Portalas „Kas vyksta Neringoje“ rašė, kad vien per šeštadienį „Smiltynės perkėlos“ keltai dirbo be grafiko ir perkėlė beveik 1000 automobilių.
Ir buvo žiauriai gerai. Nostalgija yra labai stiprus veiksnys, o kai dar yra jūros krantas, nuostabus oras ir bendraminčių minia. Pilnatis apšvietė tūkstančius žmonius, įsijungusius švieseles, kai pasigirdo genialioji „Bohemijos rapsodija“, žmonės apsikabinę lingavo klausydamiesi Kernagio „Kaip sirpsta vyšnios Suvalkijoje“ (tik šitoje diskotekoje DJ gali paleisti tokią dianą ir sulaukti ovacijų) ir siautė kartu su Scooteriu, Bryanu Adamsu, YMSA, ABBA, italų disko ir kitais nesibaigiančiais hitais.
Ir apie tą deguto šaukštą. Norėjom padaryti staigmeną ir į diskoteką pasikviesti užsienio žvaigždę. Kadangi čia ne mano sfera, pasamdėm lietuvių agentūrą, kuri turėjo pasiūlyti kelis variantus. Mūsų kriterijai buvo du – kad tai būtų senųjų hitų atlikėjas ir kad jis nebūtų koncertavęs rusijoje po 2022 metų. Taip nubyrėjo nemažai grupių, kai kuriems mano favoritams netiko diena, liko keli variantai ir pasirinkom Fancy dėl jo superhito „Flames of love“, gavę patikinimą, kad su juo viskas tvarkoj.
Tai vakar sužinojau, kad ne viskas tvarkoj, nes 2023 metais Fancy susigundė pakoncertuoti kažkokiam renginyje maskvoje. Galėčiau sakyti, kad agentūra mus pavedė (ir jie dabar labai atsiprašinėja), bet nereikia stumdyti atsakomybės.
Atsakomybė yra mano.
Renginys mano ir turėjau pats viską patikrinti – va, visus tikrinu, o šito nesužiūrėjau – nepadariau, tai mano klaida, prisiimu atsakomybę ir atsiprašau.
Natūralu, kad dar šiandien paties Fancy paklausėm – WTF? Tai jis įrašė video, kuriame pareiškė, kad kaip ir daugelis vokiečių remia Ukrainą ir užbaigė žodžiais „Slava Ukraini“. Bent tiek.
O dar gera žinia, kad ką tik grįžau iš pliažo, kuriame patys rinkom šiukšles, ir galiu pasakyti, kad 12 valandą ryto centrinis Nidos pliažas atrodo taip, lyg ir nebūtų renginio su 10 000 žmonių. Tai irgi parodo, kokia publika čia renkasi, todėl sakau iki kitų metų – ir jeigu turėsim slaptą atlikėją, tai jau tikrai patikrinsim jį 100%“, – rašė jis.
