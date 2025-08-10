Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Andriaus Tapino diskoteką Nidoje apkartino nemalonumas: į sceną žengė Rusijoje pasirodžiusi žvaigždė

2025-08-10 11:47
2025-08-10 11:47

Šeštadienį Nidoje jau penktą kartą griaudėjo Andriaus Tapino rengiama diskoteka. Šiemet joje pasirodė ir svečias iš užsienio. Tiesa, jo pasirodymas renginį kiek apkartino.

Andrius Tapinas (nuotr. facebook.com)

Šeštadienį Nidoje jau penktą kartą griaudėjo Andriaus Tapino rengiama diskoteka. Šiemet joje pasirodė ir svečias iš užsienio. Tiesa, jo pasirodymas renginį kiek apkartino.

Šeštadienio vakarą Nidos paplūdimys prisipildė šokių ritmų – čia vyko Andriaus Tapino organizuojama diskoteka „Viena naktis Nidoje“. Pasipuošę blizgučiais ir vasariškais aksesuarais, susirinkusieji šoko po atviru dangumi, kol fone leidosi saulė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, susirinkusiųjų laukė ir staigmena – į sceną žengė kitąmet 80 metų jubiliejų minėsiantis vokiečių dainininkas Manfredas Aloisas Segiethas, visame pasaulyje žinomas kaip „Fancy“.

Apie šį pasirodymą renginio vedėjas pranešė ir savo socialiniuose tinkluose, pasidalydamas vaizdo įrašu iš diskotekos.

„Didysis siurprizas – ant „Viena naktis Nidoje“ scenos disko legenda Fancy“, – rašė jis.

Sureagavo Andrius Tapinas

Tiesa, po tokio pasidalijimo, po A. Tapino įrašu pasipylė ne tik teigiami komentarai, bet ir kritika. Kai kurie sekėjai atkreipė dėmesį, kad Fancy koncertavo Rusijoje po karo Ukrainoje pradžios. Toks atlikėjo pasirodymas sukėlė pasipiktinimą.

„Tkras siurprizas – „Fancy“ Maskvoje 2023 metais“, –  rašė vienas, pasidalijęs koncerto vaizdo įrašu.

„Čia tas kur Maskvoje tūsinosi ir rusus linksmino, kai tuo metu rusai ukrainiečius žudė? Nu nu...“, – rašė kitas.

Į tokią situaciją ir pasipylusius komentarus galiausiai sureagavo ir pats A. Tapinas, neslėpęs apmaudo.

„Čia nemaloni situacija. Lietuvių agentūrai, kuri buvo atsakinga už atlikėjo paieškas renginiui, buvo aiškiai pasakyta, kad vienas pagrindinių kriterijų – jog jis nebūtų po 2022 m. koncertavęs ruskyne. Dėl to atmetėme kelias fainas grupes, tokias kaip Ottawan. Sekmadienį aiškinsimės, kas čia nutiko su „Fancy“, – rašė jis.

o
o
2025-08-10 11:59
tapkinas, kaip visada, nekaltas. Aplinka kalta
Atsakyti
sorry
sorry
2025-08-10 12:02
Na Adriuxai čia kaip mazgote išvalyti myžalų balą ir per straublį. Ajaijai detektyve.
Atsakyti
Laimutė S.
Laimutė S.
2025-08-10 12:09
Nieko čia ir keisto -ar dar kam nežinia -kas jis toks yra - Apsimetėlis išverstakūris Žulikas .Pažiurekite kokia jo fizionomija - abejotina ar juo galima tikėti ? Saugotis jo tik būtina - kiek žmonių jis sugadino gyvenimus - kurie buvo pasmerkti o jau yra išteisinti .
Atsakyti
