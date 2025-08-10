Andriaus Tapino diskoteką Nidoje apkartino nemalonumas: į sceną žengė Rusijoje pasirodžiusi žvaigždė

Šeštadienio vakarą Nidos paplūdimys prisipildė šokių ritmų – čia vyko Andriaus Tapino organizuojama diskoteka „Viena naktis Nidoje“. Pasipuošę blizgučiais ir vasariškais aksesuarais, susirinkusieji šoko po atviru dangumi, kol fone leidosi saulė.
Tiesa, susirinkusiųjų laukė ir staigmena – į sceną žengė kitąmet 80 metų jubiliejų minėsiantis vokiečių dainininkas Manfredas Aloisas Segiethas, visame pasaulyje žinomas kaip „Fancy“.
Apie šį pasirodymą renginio vedėjas pranešė ir savo socialiniuose tinkluose, pasidalydamas vaizdo įrašu iš diskotekos.
„Didysis siurprizas – ant „Viena naktis Nidoje“ scenos disko legenda Fancy“, – rašė jis.
Sureagavo Andrius Tapinas
Tiesa, po tokio pasidalijimo, po A. Tapino įrašu pasipylė ne tik teigiami komentarai, bet ir kritika. Kai kurie sekėjai atkreipė dėmesį, kad Fancy koncertavo Rusijoje po karo Ukrainoje pradžios. Toks atlikėjo pasirodymas sukėlė pasipiktinimą.
„Tkras siurprizas – „Fancy“ Maskvoje 2023 metais“, – rašė vienas, pasidalijęs koncerto vaizdo įrašu.
„Čia tas kur Maskvoje tūsinosi ir rusus linksmino, kai tuo metu rusai ukrainiečius žudė? Nu nu...“, – rašė kitas.
Į tokią situaciją ir pasipylusius komentarus galiausiai sureagavo ir pats A. Tapinas, neslėpęs apmaudo.
„Čia nemaloni situacija. Lietuvių agentūrai, kuri buvo atsakinga už atlikėjo paieškas renginiui, buvo aiškiai pasakyta, kad vienas pagrindinių kriterijų – jog jis nebūtų po 2022 m. koncertavęs ruskyne. Dėl to atmetėme kelias fainas grupes, tokias kaip Ottawan. Sekmadienį aiškinsimės, kas čia nutiko su „Fancy“, – rašė jis.
