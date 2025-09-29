Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Paaiškėjo, kada Šiauliuose prasidės šildymo sezonas

2025-09-29 17:31 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 17:31

Atvėsus orams, Šiaulių miesto savivaldybė praneša, jog nuo trečiadienio bus pradedamas šildymo sezonas švietimo ir socialinėse įstaigose. Kitiems vartotojams teks palaukti ateinančios savaitės, spalio 6 d.

Radiatorius (Nuotr. shutterstock.com)

Atvėsus orams, Šiaulių miesto savivaldybė praneša, jog nuo trečiadienio bus pradedamas šildymo sezonas švietimo ir socialinėse įstaigose. Kitiems vartotojams teks palaukti ateinančios savaitės, spalio 6 d.

0

Savivaldybė skelbia, jog trečiadienį šildymas bus įjungtas Šiaulių miesto švietimo biudžetinėse įstaigose, Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose, Šiaulių miesto šeimos centre, Kompleksinių paslaugų namuose ,,Alka“, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centre.

Nuo kitos savaitės bus pradedamas šildymo sezonas visiems Šiaulių miesto šilumos vartotojams. Šiluma vartotojus turėtų pasiekti ne vėliau nei iki spalio 8 d.

ELTA primena, kad Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas pirmadienį paskelbė, jog sostinėje nuo antradienio bus pradėtas centrinio šildymo įjungimas visame mieste. 

Panevėžio miesto savivaldybėje nuo trečiadienio taip pat pradedamas šildymo sezonas ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigose. Kol kas miesto daugiabučiuose namuose, kitose biudžetinėse įstaigose, įmonėse ir organizacijose šildymo sezono pradžia neskelbiama.

