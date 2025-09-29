Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Panevėžio ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigose nuo trečiadienio prasidės šildymo sezonas

2025-09-29 17:21 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 17:21

Dėl atvėsusių orų ir sinoptikų prognozuojamo tolesnio temperatūros kritimo, Panevėžyje nuo trečiadienio, spalio 1 d. prasidės šildymo sezonas ugdymo bei sveikatos priežiūros įstaigose, skelbia miesto savivaldybė.

Panevėžys (nuotr. Dainiaus Labučio)

0

Šildymas bus įjungtas visose ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančiose patalpose, sveikatos priežiūros įstaigose.

Kol kas miesto daugiabučiuose namuose, kitose biudžetinėse įstaigose, įmonėse ir organizacijose šildymo sezono pradžia neskelbiama.

Panevėžio savivaldybė primena, kad esant techninėms galimybėms ir suderinus su šilumos tiekėju, pastatų administratoriai ir bendruomenės gali patys spręsti, kada pradėti šildymą, nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų higienos normų.

Daugiabučių gyventojai taip pat turi teisę priimti sprendimą dėl šildymo pradžios – tam reikia, kad už tai nubalsuotų daugiau kaip pusė namo gyventojų.

ELTA primena, kad Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas pirmadienį paskelbė, kad sostinėje nuo antradienio bus pradedama įjungti centrinį šildymą visuose pastatuose.

