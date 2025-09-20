Valdančiųjų planai dėl naujo mokesčio bankams: „Tai galėtų būti didesnis, ne tik nedidelis indėlių procentukas“

Valdantieji taip pat tariasi kitąmet padvigubinti konservatorių sumažintą pirkimo grynaisiais pinigais ribą ir kaip įsteigti valstybinį banką, kuris atimtų dalį rinkos iš komercinių bankų.
Lietuvos bankų asociacijos prezidentė Eivilė Čipkutė ateina į Seimą aiškintis valdančiųjų ketinimų, kai šie, šiemet baigiant galioti solidarumo įnašui, Vyriausybės programoje įsirašė pažadą komerciniams bankams taikyti finansinio stabilumo mokestį.
„Mes nepritariame diskriminaciniams mokesčiams, kurie išskirtinai apmokestintų vieną sektorių. Jie griauna investuotojų pasitikėjimą valstybe ir apskritai prastina investicinę aplinką Lietuvoje“, – komentavo E. Čipkutė.
Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas teigia suprantąs bankų susirūpinimą, tačiau naujo mokesčio įvedimo galimybės neatmeta.
„Manau, kad, svarstant biudžetą, šis klausimas iškils, kai kažkam trūks pinigų. Mūsų koalicijos partneriai turbūt kels šį klausimą, tada ir sversim už ir prieš“, – tikino A. Sysas.
Gyventojai pritaria bankų mokesčiams
TV3 televizijos kalbinti panevėžiečiai sutinka labiau apmokestinti bankus, o pinigus skirti, pavyzdžiui, gynybai. Tiesa, nerimauja, kad bankai neatsigriebtų jiems patiems, padidindami paslaugų įkainius:
„Reikia ieškoti įvairių rezervų stiprinti Lietuvos gynybą.“
„Bankai vis tiek atsiims savo iš mūsų.“
„Paskui keltų žmonėms – išėmimo visokie procentai didės.“
„Bankai turi daugiausiai prisidėti, nes iš gyventojų plėšia. Aišku, pakels gyventojams turbūt.“
„Milijardieriai, milijonieriai. Mano manymu, reikia.“
„Turi valstybei kažką atiduoti, pelnus didžiausius gauna, pasižiūrėkite kokios jų mašinos ir visa kita.“
„Turi eiti nuo bankų pelno, o ne nuo klientų, nes bankai ir taip sočiai uždirba.“
„Bankams didinti mokesčius? Teisingai, taip reikia.“
Valdantieji pasiryžę bankams mokesčius didinti
Apie tai, kad šimtus milijonų eurų pelno uždirbantiems bankams mokesčius reikia dar labiau pakelti, reikalauja į valdžią sugrįžtantys valstiečiai.
„Tai galėtų būti didesnis, ne tik nedidelis indėlių procentukas. Manau, kad diskusija turėtų išvirsti į didesnį mokestį“, – aiškino Seimo pirmininko pavaduotoja, valstietė Aušrinė Norkienė.
O štai būsimasis finansų ministras – labiau komercinių bankų pusėje.
„Padidintas pelno mokestis kol kas neprisidėjo prie to, kad rinkoje padidėtų konkurencingumas, ateitų nauji rinkos dalyviai ir pagerėtų kreditavimo sąlygos“, – teigė kandidatas į finansų ministrus Kristupas Vaitiekūnas.
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis komerciniams bankams reikalauja sukurti dar ir konkurenciją, nelaukiant naujų užsienio bankų, o kuriant gyventojams paslaugas teikiantį valstybinį banką.
„40 proc. cirkuliuojamų pinigų rinkoje per bankus yra būtent valstybės. Lietuva galėtų turėti ir valstybinį fizinių asmenų banką, kur pensijos, neįgalumai, sveikatos draudimai, nacionalinės išmokos – visos eitų per šią sistemą ir galėtų būti net „Lietuvos paštas“ tuo pagrindu“, – aiškino „Nemuno aušros“ pirmininkas.
Dar vienas aušriečių siekis – sušvelninti apribojimus mokėti grynaisiais pinigais. Dabar galiojantį 5 tūkst. eurų vertės vieno mokėjimo grynaisiais pinigais limitą jie siūlo patrigubinti arba bent padvigubinti.
Opozicija kritikuoja mokesčius bankams
Tik opozicijoje atsidūrę dešinieji valdančiuosius ragina bankų sektoriuje nieko nekeisti.
„Čia žaidžiame su ugnimi. Man atrodo, ši apgavysčių koalicija yra pavojinga, Lietuvai kalbant apie pinigų pataškymą, labai myli Lietuvos žmones, nori jiems duoti pinigų, o iš ko?“ – piktinosi Seimo narys, liberalas Eugenijus Gentvilas.
„Tokie sprendimai į rinką naujų bankų nepadėtų pritraukti. Kadangi akivaizdu, kad jie būtų diskriminaciniai finansų sektoriaus atžvilgiu“, – sakė Seimo narė, konservatorė Gintarė Skaistė.
Kol kas valdantieji stiprina tik nacionalinį banką ILTE, dirbantį su juridiniais asmenimis. Jam ruošiasi leisti investuoti ne tik į terminuotus indėlius ar Vyriausybės obligacijas, bet ir į pelningesnes priemones, akcijas išlaikyti valstybės rankose, ir nemokėti dividendų.
