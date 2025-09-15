Kasčiūnas bedė pirštu į socialdemokratus: siūlo atsikvošėti

„Stebėdami Vyriausybės formavimą, kuris jau virto politiniu chaosu, TS-LKD siūlo LSDP atsikvošėti ir nutraukti savo bendradarbiavimą su populistine Remigijaus Žemaitaičio partija „Nemuno aušra“, – feisbuke pirmadienį rašė L. Kasčiūnas.
„Savo ruožtu, valstybės interesų vardan, mes, TS-LKD, esame pasiruošę paremti LSDP suformuotos mažumos Vyriausybės darbo pradžią“, – teigė jis.
Pasak jo, konservatoriai remtų mažumos ministrų kabinetą, kuris teiktų pirmenybę „atsakingai politikai, nacionalinio saugumo stiprinimui, skaidrumui ir visuomenės gerovei“.
„Šiandieninių geopolitinių įtampų kontekste netoleruotina valstybę laikyti populistų kaprizų ir šantažo įkaite bei toliau tęsti politinę krizę. Vyriausybė privalo kuo greičiau pradėti veikti, o į niekur nevedančios politinės rietenos baigtis. Dviejų didžiausių tradicinių partijų bendradarbiavimas šiuo pavojingu laiku tai gali veiksmingiausiai užtikrinti“, – teigė L. Kasčiūnas.
BNS rašė, kad prezidentui atmetus „Nemuno aušros“ teiktus kandidatus į aplinkos ir energetikos ministrus, R. Žemaitaitis pareiškė, kad valdančiosios koalicijos sutartis neveikia.
Gitanas Nausėda pirmadienį paprašė pateikti naujas aplinkos ir energetikos ministrų kandidatūras.
Anot valstybės vadovo, naujai paskirti ministrai privalo nekelti abejonių dėl savo ryžto ir gebėjimų ginti viešąjį interesą, galimybių atsispirti suinteresuotų grupių įtakai bei užtikrinti sklandžią ir rezultatyvią visuomenei ypač svarbių sričių veiklą.
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė valstybės vadovui pateikė 14 ministrų kandidatūrų, tačiau šis paskyrė 12 iš jų.
Rugpjūtį Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasirašė susitarimą dėl valdančiosios koalicijos sudarymo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!