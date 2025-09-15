Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kasčiūnas bedė pirštu į socialdemokratus: siūlo atsikvošėti

2025-09-15 13:38 / šaltinis: BNS
2025-09-15 13:38

 Opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas ragina valdančiąją Lietuvos socialdemokratų partiją (LSDP) nutraukti bendradarbiavimą su „Nemuno aušra“ ir teigia, kad palaikytų mažumos Vyriausybę.

Laurynas Kasčiūnas (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo)

6

„Stebėdami Vyriausybės formavimą, kuris jau virto politiniu chaosu, TS-LKD siūlo LSDP atsikvošėti ir nutraukti savo bendradarbiavimą su populistine Remigijaus Žemaitaičio partija „Nemuno aušra“, – feisbuke pirmadienį rašė L. Kasčiūnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Savo ruožtu, valstybės interesų vardan, mes, TS-LKD, esame pasiruošę paremti LSDP suformuotos mažumos Vyriausybės darbo pradžią“, – teigė jis.

Pasak jo, konservatoriai remtų mažumos ministrų kabinetą, kuris teiktų pirmenybę „atsakingai politikai, nacionalinio saugumo stiprinimui, skaidrumui ir visuomenės gerovei“.

„Šiandieninių geopolitinių įtampų kontekste netoleruotina valstybę laikyti populistų kaprizų ir šantažo įkaite bei toliau tęsti politinę krizę. Vyriausybė privalo kuo greičiau pradėti veikti, o į niekur nevedančios politinės rietenos baigtis. Dviejų didžiausių tradicinių partijų bendradarbiavimas šiuo pavojingu laiku tai gali veiksmingiausiai užtikrinti“, – teigė L. Kasčiūnas.

BNS rašė, kad prezidentui atmetus „Nemuno aušros“ teiktus kandidatus į aplinkos ir energetikos ministrus, R. Žemaitaitis pareiškė, kad valdančiosios koalicijos sutartis neveikia.

Gitanas Nausėda pirmadienį paprašė pateikti naujas aplinkos ir energetikos ministrų kandidatūras.

Anot valstybės vadovo, naujai paskirti ministrai privalo nekelti abejonių dėl savo ryžto ir gebėjimų ginti viešąjį interesą, galimybių atsispirti suinteresuotų grupių įtakai bei užtikrinti sklandžią ir rezultatyvią visuomenei ypač svarbių sričių veiklą.

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė valstybės vadovui pateikė 14 ministrų kandidatūrų, tačiau šis paskyrė 12 iš jų.

Rugpjūtį Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasirašė susitarimą dėl valdančiosios koalicijos sudarymo.

Atėjo
Atėjo
2025-09-15 13:51
laikai, kai buvęs murzininkas ,ruošiasi nurodinėti Lietuvai.Jis rado nišą,kur vykdydamas kitų norus,gali tapti svarbiu.O Prezidentas,vykdidamas Tapino nurodymus,ėmėsi niekinti Lietuvos rinkėjus.
Atsakyti
nesocdemas
nesocdemas
2025-09-15 14:02
kai konservatoriai buvo sudare koalicija su laisves partijos marginalais, buvo viskas tvarkoje, ar ne? nors manau, kad jie buvo tikrai kenksmingesni tada negu Zemaitaitis dabar
Atsakyti
Gabija
Gabija
2025-09-15 13:57
Negi kam dar neaišku kas yra kaščiūnas ? Greitai paaiškės kiek jis yra prisidirbęs - greitai !
Atsakyti
