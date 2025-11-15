 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniečiai perspėja apie įtartinus asmenis – štai kaip siūlo dovanų, pavežėti

2025-11-15 18:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 18:50

Vilniečiai praneša apie sostinėje matytus įtartinus asmenis, kurie praeiviams tiesiog gatvėje siūlo neva dovanų, o tada – palydėti arba pavežėti namo. Apie šiuo žmones prabilo jau ne vienas gyventojas ir įspėja būti budriems, ypač saugoti vaikus ir senjorus.

Poliicja (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Vilniečiai praneša apie sostinėje matytus įtartinus asmenis, kurie praeiviams tiesiog gatvėje siūlo neva dovanų, o tada – palydėti arba pavežėti namo. Apie šiuo žmones prabilo jau ne vienas gyventojas ir įspėja būti budriems, ypač saugoti vaikus ir senjorus.

REKLAMA
2

Apie įtartinus dovanų siūlytojus feisbuko grupėje „Antakalnio gyventojai“ praneša vilnietė Virginija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Saugokite savo bobutes nuo dovanų davėjų (siūlė visą dėžę puodų), tiesiog gatvėje pasigavo ir išsiklausinėję, kur gyvena ir ar viena, siūlė sėsti į i mašiną ir parvežti namo, užnešti [daiktus] namo“, – rašo moteris.

REKLAMA
REKLAMA

Virginijos teigimu, vyrai vilkėjo juodais kostiumais, turėjo juodą automobilį.

Vilnietė šiuos vyrus matė antradienio, lapkričio 11 d., rytą nuošalioje vietoje Šilo gatvėje.

REKLAMA

„Būkite budrūs! Saugokite vaikus ir  pagyvenusius – jie naivūs, patiklūs. Nepraeikite pro šalį! Dabar banditai su kostiumais“, – komentuoja Virginija.

Matė ir kiti žmonės

Virginijai paskelbus įrašą, atsiliepė ir kiti vilniečiai, kurie teigia taip pat matę tuos pačius asmenis ar jų kolegas. Vilnietė Dalia sako tokius dovanų dalintojus mačiusi lapkričio 10 d.

REKLAMA
REKLAMA

„Vienas naivesnis žmogus iš namo juos lydėjo, matomai rodė kuriem kaimynam čia galima siūlyti“, – komentuoja ji, ragindama kitus gyventojus pranešti policijai.

„Jie ir prie vaikų kabinasi. Mano 9 metų dukrą kalbino ir sakė, kad gali pas mamą palydėti. Išsigandusi ir uždususi dukra namo atlėkė“, – rašo anoniminis vartotojas.

Vilnietis Romas prisiminė, kad tokie asmenys veikdavo ir kitose miesto vietose.

„Anksčiau tokie puodų siūlytojai prikibdavo Žirmūnuose, „Hyper Rimi“ automobilių aikštelėje. Kalba rusiškai, panašūs į kaukaziečius, kuo toliau nuo tokių!“ – perspėja vyras.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Man irgi teko susidurti Žirmūnuose. Prie Senukų po du važinėja, kaukazietiskos išvaizdos, peilių, puodų rinkinius siūlo. Sako, išvežti negalime, pigiai atiduodame. Irgi pavežti siūlosi“, – antrina Stasys.

Policija pataria

Nors asmenų elgesys gyventojams sukėlė įtarimų, Vilniaus apskrities policija sako pranešimų apie tai negavusi.

REKLAMA

„Gyventojai turėtų būti atsargūs, nesusigundyti neaiškios kilmės siūlomais daiktais, o įtariant, kad veika vykdoma neteisėtai, informuoti pareigūnus“, – pataria Vilniaus apskrities policijos atstovas Tomas Bražėnas.

Svarbu žinoti, kad patiems sulaikyti asmenų negalima, nes tai gali būti pavojinga.

Policijai padėsite, jeigu asmenį užfiksuosite vaizdo stebėjimo kamera arba tiesiog nufotografuosite jį ar jo automobilį (jei asmuo atvyko automobiliu) taip, kad aiškiai būtų matomi valstybiniai numeriai.

Jei nespėjote nufotografuoti ir asmuo skubiai pasišalino, pasistenkite atsiminti, kaip asmuo atrodė. 

Visada praneškite policijai, jei asmuo nieko neatsakė į jūsų klausimus ir pasišalino, asmenį pastebite nebe pirmą kartą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų