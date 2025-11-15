Vilniečiai perspėja apie įtartinus asmenis – štai kaip siūlo dovanų, pavežėti

Apie įtartinus dovanų siūlytojus feisbuko grupėje „Antakalnio gyventojai“ praneša vilnietė Virginija.
„Saugokite savo bobutes nuo dovanų davėjų (siūlė visą dėžę puodų), tiesiog gatvėje pasigavo ir išsiklausinėję, kur gyvena ir ar viena, siūlė sėsti į i mašiną ir parvežti namo, užnešti [daiktus] namo“, – rašo moteris.
Virginijos teigimu, vyrai vilkėjo juodais kostiumais, turėjo juodą automobilį.
Vilnietė šiuos vyrus matė antradienio, lapkričio 11 d., rytą nuošalioje vietoje Šilo gatvėje.
„Būkite budrūs! Saugokite vaikus ir pagyvenusius – jie naivūs, patiklūs. Nepraeikite pro šalį! Dabar banditai su kostiumais“, – komentuoja Virginija.
Matė ir kiti žmonės
Virginijai paskelbus įrašą, atsiliepė ir kiti vilniečiai, kurie teigia taip pat matę tuos pačius asmenis ar jų kolegas. Vilnietė Dalia sako tokius dovanų dalintojus mačiusi lapkričio 10 d.
„Vienas naivesnis žmogus iš namo juos lydėjo, matomai rodė kuriem kaimynam čia galima siūlyti“, – komentuoja ji, ragindama kitus gyventojus pranešti policijai.
„Jie ir prie vaikų kabinasi. Mano 9 metų dukrą kalbino ir sakė, kad gali pas mamą palydėti. Išsigandusi ir uždususi dukra namo atlėkė“, – rašo anoniminis vartotojas.
Vilnietis Romas prisiminė, kad tokie asmenys veikdavo ir kitose miesto vietose.
„Anksčiau tokie puodų siūlytojai prikibdavo Žirmūnuose, „Hyper Rimi“ automobilių aikštelėje. Kalba rusiškai, panašūs į kaukaziečius, kuo toliau nuo tokių!“ – perspėja vyras.
„Man irgi teko susidurti Žirmūnuose. Prie Senukų po du važinėja, kaukazietiskos išvaizdos, peilių, puodų rinkinius siūlo. Sako, išvežti negalime, pigiai atiduodame. Irgi pavežti siūlosi“, – antrina Stasys.
Policija pataria
Nors asmenų elgesys gyventojams sukėlė įtarimų, Vilniaus apskrities policija sako pranešimų apie tai negavusi.
„Gyventojai turėtų būti atsargūs, nesusigundyti neaiškios kilmės siūlomais daiktais, o įtariant, kad veika vykdoma neteisėtai, informuoti pareigūnus“, – pataria Vilniaus apskrities policijos atstovas Tomas Bražėnas.
Svarbu žinoti, kad patiems sulaikyti asmenų negalima, nes tai gali būti pavojinga.
Policijai padėsite, jeigu asmenį užfiksuosite vaizdo stebėjimo kamera arba tiesiog nufotografuosite jį ar jo automobilį (jei asmuo atvyko automobiliu) taip, kad aiškiai būtų matomi valstybiniai numeriai.
Jei nespėjote nufotografuoti ir asmuo skubiai pasišalino, pasistenkite atsiminti, kaip asmuo atrodė.
Visada praneškite policijai, jei asmuo nieko neatsakė į jūsų klausimus ir pasišalino, asmenį pastebite nebe pirmą kartą.
