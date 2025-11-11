Vilniuje žuvus keturračio vairuotojui aiškėja avarijos aplinkybės: jis dar sugebėjo grįžti namo

Paaiškėjo, kad keturratis važiavo miško takeliu, nelaimė įvyko keturračiui įvažiavus į duobę: jis apvirto, o sužeistas vyras dar sugebėjo parsigauti namo. Ten ir buvo iškviesti medikai.
Medikai kantriai bandė išgelbėti vyro gyvybę
57-erių metų vyro būklė sparčiai blogėjo. Atvažiavę medikai apie pusantros valandos gaivino sužeistąjį, maždaug 18-ą valandą buvo konstatuota jo mirtis.
Dėl šio įvykio policija pradėjo ikiteisminį tyrimą, per kurį turėtų paaiškėti šio tragiško įvykio aplinkybės, taip pat, ar vairuotojas buvo blaivus.
Vilniaus apskrities policija praneša, kad per savaitgalį nuo penktadienio vakaro Vilniuje ir Vilniaus rajone sučiupti devyni girti vairuotojai, kuriems nustatytas vidutinis ar sunkus girtumas.
Šiems vairuotojams iškeltos baudžiamosios bylos. Ir penktadienį vakare, taip pat naktį, ir šeštadienį iki vidurnakčio vyko policijos reidai.
Visi devyni sostinėje ir Vilniaus rajone savaitgalį įkliuvę vairuotojai buvo sugauti policijai įprastai patruliuojant, ne per reidus.
Vienas girtas vairuotojas sukėlė avariją – Dunojaus gatvėje atsitrenkė į kitus du automobilius, žmonės per girto vairuotojo avariją nesužeisti. Kaltininkui nustatytas vidutinis girtumas.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.