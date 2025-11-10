„Porsche“ ir „Subaru“ avarija Vilniaus centre: susidarė didžiulės spūstys

Sostinės Naujamiestyje, J. Jasinskio gatvėje, apie 16 val. susidūrė „Subaru“ ir „Porsche“ automobiliai.
Avarija Vilniaus centre (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Įvykio metu žmonės nenukentėjo.
Įvykio vietoje susidarė didžiulės spūstys.
Vienas iš vairuotojų – užsienietis. Įvykio dalyviams nesugebėjus susišnekėti, buvo iškviesta policija, kad padėtų pildyti eismo įvykio deklaraciją.
