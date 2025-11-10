 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

„Porsche“ ir „Subaru“ avarija Vilniaus centre: susidarė didžiulės spūstys

2025-11-10 17:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-10 17:55

Pirmadienio pavakarę Vilniaus centre susidūrė du automobiliai. Žmonės nenukentėjo, susidarė spūstys.

Avarija Vilniaus centre (nuotr. Broniaus Jablonsko)
7

Pirmadienio pavakarę Vilniaus centre susidūrė du automobiliai. Žmonės nenukentėjo, susidarė spūstys.

REKLAMA
0

Sostinės Naujamiestyje, J. Jasinskio gatvėje, apie 16 val. susidūrė „Subaru“ ir „Porsche“ automobiliai.

Avarija Vilniaus centre
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija Vilniaus centre

Įvykio metu žmonės nenukentėjo.

Įvykio vietoje susidarė didžiulės spūstys.

Vienas iš vairuotojų – užsienietis. Įvykio dalyviams nesugebėjus susišnekėti, buvo iškviesta policija, kad padėtų pildyti eismo įvykio deklaraciją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų