Kalendorius
Rugpjūčio 9 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje nepilnametis keturračiu rėžėsi į medį

2025-08-09 08:37 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-09 08:37

Vilniuje penktadienį į medį atsitrenkus keturračiui, nukentėjo jį vairavęs nepilnametis.

Greitoji BNS Foto

Vilniuje penktadienį į medį atsitrenkus keturračiui, nukentėjo jį vairavęs nepilnametis.

REKLAMA
0

Vilniaus apskrities policijos duomenimis, penktadienį popiet sostinės Gulbinų gatvėje keturratis „Sia OVK“, kurį vairavo 2008 metais gimęs nepilnametis, atsitrenkė į medį.

Eismo įvykio metu nukentėjo vairuotojas, kuris paguldytas į ligoninę.

Policija surinko medžiagą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo, kai dėl to kilus avarijai nesunkiai sutrikdoma žmogaus sveikata.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Asociatyvi (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Neeilinis kriminalas Vilniuje: padegė motociklą ir bandė jį nuskandinti
Telefoniniai sukčiai (asociatyvi nuotr.) (nuotr. Pexels)
Sukčiai iš vyro Vilniuje išviliojo beveik 50 tūkst. eurų (1)
Policija. ELTA / Andrius Ufartas
Muitininkas prie vairo sėdo išgėręs, du policininkai nukentėjo avarijoje ir sulaikant pažeidėją (1)
Vilniuje apvirto GMP automobilis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniuje apvirtus greitosios pagalbos automobiliui, nukentėjo jo vairuotojas ir medikė

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų