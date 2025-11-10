 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Gavęs vairuotojo pažymėjimą vos po kelių valandų 17-metis pražudė savo geriausią draugą: „Ką aš padariau“

2025-11-10 12:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 12:20

Josh Atkins (nuotr. stop kadras, 123rf.com)

17-metis paauglys iš Anglijos, ką tik išlaikęs vairavimo egzaminą, pražudė savo draugą avarijoje vos po kelių valandų, kai gavo vairuotojo pažymėjimą.

0

Netrukus po tragedijos jis, kaip teigiama, pasakė: „Ką aš padariau, aš nužudžiau savo geriausią draugą“.

Mėgino padaryti įspūdį draugams

Dabar 19-metis Corey Owenas Cooperis buvo nuteistas penkeriems metams kalėjimo už 17-mečio Josho Atkinso žūtį dėl pavojingo vairavimo ir už sunkius kito draugo, Gabe'o Wiggeto, sužalojimus, rašoma fakt.pl.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Avarija įvyko 2023 m. lapkričio 11 d. Šefildo Stanningtono rajone. Tuo metu visi trys paaugliai buvo 17 metų. Cooperis vairavo savo senelio automobilį „Fiat Grande Punto“.

Jis tik ką buvo išlaikęs vairavimo egzaminą, o po kelių valandų sukėlė mirtiną avariją.

Šefildo (Šiaurės Anglijos) teismas išklausė, kad tą patį vakarą, kai gavo vairuotojo pažymėjimą, Cooperis sėdo prie vairo – automobilių stovėjimo aikštelėje atliko vadinamuosius drifto veiksmus ir, kaip teigė teisėjas, „vairavo automobilį pavojingai, bandydamas padaryti įspūdį savo draugams“.

Prokuroras Ianas Westas paaiškino, kad, pagal policijos skaičiavimus, „Fiat“ važiavo maždaug daugiau nei 80 km/val. greičiu apie 32 km/val. greičio zonoje Myers Grove Lane gatvėje.

Cooperis prarado automobilio kontrolę posūkyje ir rėžėsi į metalinę užtvarą.

Pražudė savo geriausią draugą

Mergina, važiavusi už „Fiat“ automobilio, liudijo, kad automobilis „tiesiog šovė į priekį“, kai įvažiavo į tiesią kelio atkarpą.

„Jis važiavo taip greitai, kad dingo iš akiračio“, – pasakojo ji. Po akimirkos mergina pamatė ant stogo gulintį automobilį.

Cooperis, apsipylęs krauju, stovėjo šalia jo ir kartojo: „Ką aš padariau, ką aš padariau, aš nužudžiau savo geriausią draugą.“

Anksčiau tą vakarą Cooperis jau buvo pastebėtas važiuojantis labai dideliu greičiu netoli Bradfield mokyklos Worrall rajone.

Jo draugai pažymėjo, kad „Fiat“ prietaisų skydelyje dėl ABS sistemos gedimo lemputės „švietė kaip Kalėdų eglutė“ maždaug pusantros valandos iki avarijos.

Teismas paauglio nepasigailėjo

Teismas Cooperio nepasigailėjo. 17-metis nuteistas kalėti už sukeltą tragišką avariją. Savo nuosprendžio motyvacijoje teisėjas Jeremy Richardsonas KC kreipėsi į kaltinamąjį:

„Šis atvejis turėtų būti parodytas visiems jauniems žmonėms, kurie ką tik išlaikė vairavimo egzaminą.

Tai – 17-mečio jaunuolio, tokio paties amžiaus, kokio buvo dauguma, istorija. Jis vairavo automobilį pavojingai, bandydamas pasirodyti prieš savo draugus.“

Jis tęsė: „Dėl greičio viršijimo šis jaunas vyras – jūs – nužudėte vieną draugą ir suluošinote kitą. Vieno jauno žmogaus gyvybė buvo prarasta, o kitos dvi pateko į pavojų. Dėl ko? Kad pasipuikuotumėte prieš savo draugus.“

Teisėjas pabrėžė, kad Cooperis parodė „didžiulį nebrandumą“ ir apibūdino jo vairavimo stilių kaip „bauginantį“, pavadindamas visą šį įvykį „tragedija“.

