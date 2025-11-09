 
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > MotoGP

Neįtikėtinas sutapimas „MotoGP“ čempionate: Bezzecchi pergalę vėl paženklino Bagnaios avarija

2025-11-09 22:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-09 22:57

Portugalijoje pasibaigusiame priešpaskutiniame – 21-ame – šio „MotoGP“ sezono etape sekmadienį pagrindines lenktynes laimėjo italas Marco Bezzecchi.

Francesco Bagnaia | „Stop“ kadras

0

„Aprilia“ pilotas startavo iš „pole“ pozicijos ir dominavo nuo starto iki finišo. Antrą vietą iškovojo ispanas Alexas Marquezas („Ducati“). Šeštadienį sprintą laimėjęs lenktynininkas susitvarkė su tautiečio Pedro Acostos („KTM“) pasipriešinimu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Italas Francesco Bagnaia („Ducati“) buvo aplenkęs prancūzą Fabio Quartararo („Yamaha“), bet lenktynių viduryje patyrė avariją ir nefinišavo. Taip jau sutapo, kad kiekvieną M. Bezzecchi karjeros pergalę „MotoGP“ yra paženklinusi F. Bagnaios avarija.

Portugalijoje nestartavo nei praėjusių metų čempionas ispanas Jorge Martinas („Aprilia“), nei šiemet čempiono titulą jau užsitikrinęs jo tautietis Marcas Marquezas („Ducati“). Abu sportininkai gydosi raktikaulio traumas.

Portugalijos GP lenktynių rezultatai:

M. Marquezas su 545 taškais pirmauja čempionate, o A. Marquezas (445) yra užsitikrinęs antrą poziciją. Kova dėl trečios vietos taip pat jau beveik baigėsi. Ją praktiškai užsitikrino M. Bezzecchi (323), padidinęs persvarą prieš F. Bagnaią (288). Pilotus skiria 35 taškai, o paskutiniame etape maksimaliai bus galima pelnyti 37 tšk.

Paskutinio sezono etapo – Valensijos GP (Ispanija) – lenktynės vyks lapkričio 15-16 d. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

