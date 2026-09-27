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D. Dirkstys nesimetė į priekį nuo pat pirmų sekundžių ir strategiškai judėjo ringo išorine dalimi. Praėjus minutei įvyko kovotojų „sprogimas“ keičiantis smūgiais, tačiau greitai nurimo. Raundo pabaigoje D. Dirkstys vėl surengė aktyvias atakas, tačiau smūgių buvo pataikyta į pirštines.
Į ringą pirmasis žengia Dominykas Dirkstys! Nors D. Dirkstys žadėjo šou, jis šį kartą žengia visiškoje tyloje!
Stanionis toliau siuntė į nokdaunus varžovą, kol galiausiai jo kampas išmetė rankšluostį! Lietuvio pergalė antrajame raunde!
„Buvau beveik baigęs karjerą, bet tiesiog ačiū Emilija, kad atvedei į šį kelią, prispaudei ir atvedei į šį kelią. Ačiū Viktorui, kuris paspaudė mane ir davė šansą. Kovosiu toliau, apie šitą jau nebekalbame. Visada norėjau paklausti apie varžovų lygį. Dabar turiu variantą kovoti Amerikoje ir vėl iškeliauti keliems metams arba kovoti Lietuvoje. Norite, kad kovočiau Lietuvoje? Dabar turiu priversti UTMA organizacijai atsiųsti kontraktą“, – po pergalės sakė E. Stanionis.
Eimantas Stanionis spaudė nuo pat pirmų sekundžių, o likus minutei iki raundo pabaigos E. Stanionis pataikė dešinį smūgį ir K. Fourie priklaupė ant žemės, nors pats nesutiko su nokdaunu ir apeliavo, jog paslydo. Praėjus vos 20 sekundžių E. Stanionis kaire ranka sugebėjo pasiųsti varžovą į nokdauną ir pakėlė iš vietų kovinio sporto sirgalius. Likus 2 sekundėms iki raundo pabaigos K. Fourie ir vėl neatlaikė E. Stanionio atakų ir krito į trečią nokdauną, tačiau ir šį kartą atsistojo
Į ringą žengia Eimantas Stanionis (16-1 prof. boksas) ir Kaine'as Fourie (13-2-2 prof. boksas)
M. Danius nieko nelaukė ir nuo pat pirmųjų sekundžių puolė labai aktyvias atakas ir spaudė varžovą, tuo tarpu K. Hayatas atakavo kojas. Praėjus 1 min. 40 sek. K. Hayatas koja pataikė į M. Daniaus galvą ir pasiuntė jį į nokautą.
Gana lygioje kovoje M. Žmuidina trečiajame raunde sugebėjo pasiųsti varžovą į nokdauną, po kurio tęsė aktyvias atakas ir D. Levickis po smūgių į kepenis antrą kartą krito į nokdauną. Likus vos kelioms sekundėms, M. Žmuidina ir trečią kartą pasiuntė D. Levickį į nokdauną bei iškovojo UTMA svorio kategorijos iki 63,5 kg čempionio diržą.
„Charakteris.. Ta širdelė.. Noras.. Pirmajame raunde jis stipriai atmušė priekinę kovą ir kentėjau bei pasiėmiau tai, kas turėjo būti mano. Po visų mūsų interviu gavau daug „heito“, žmonės vadino arogantišku, palaikymo beveik negavau. Kas belieka, tik tikėti savimi.“
Į ringą žengia Dovydas Levickis (6-2 UTMA) ir Modestas Žmuidina (1-0 UTMA).
Paskelbta, kad UTMA po 10 tūkst. eurų premijos skyrė Žygimantui Kiudeliui, Evaldui Balsiui ir Tomui Banskiui!
Nors kovos pradžioje M. Perednis turėjo keletą gerų momentų, tačiau praėjus pusantros minutės T. Banskis smūgiu į kepenis paguldė M. Perednį ant žemės. Nors M. Perednis tęsė kovą, tačiau netrukus krito į antrą nokdauną, o po dar daugybės T. Banskio smūgių buvo skaičiuojamas ir trečiasis nokdaunas ir kova buvo nutraukta.
„Nėra ką sakyti – pagarba varžovui. Sutiko per trumpą laiką kovoti su manimi, ačiū jam. Noriu padėkoti tėvams, žinau, kad jie manimi tiki, aš dėl jūsų tai darau, – kalbėjo didelio sirgalių palaikymo sulaukęs T. Banskis. – Kiekvieną dieną dėkoju Dievui, kad jūs mane taip palaikote ir ačiū, kad čia atėjote.“
Į ringą žengia Tomas Banskis (4-0 UTMA) ir Mantvydas Perednis (5-3 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg
Šios poros nugalėtojas pusfinalyje susitiks su I. Gocmenu.
R. Kulis pirmajame raunde akcentavo smūgius į I. Gočmeno blauzdą, tačiau likus 35 sek. iki raundo pabaigos I. Gočmenas įspūdingais smūgiais į korpusą ir smūgiais keliu pasiuntė R. Kulį į nokdauną, iš kurio lietuvis nebepakilo.
Pirmajame raunde R. Mineiro atliko smūgį po teisėjo sustabdymo į O. Buinicko koją, po kurio lietuvis krito ant žemės skausmo perkreiptu veidu. Už tai R. Mineiro buvo atimtas taškas, o O. Buinickas sutiko tęsti kovą ir neberodė skausmo ženklų.
Vėliau kovotojai išsikvėpė ir rodė mažiau aktyvumo. R. Mineiro stengėsi toliau atakuoti koją ir pamėgino paskutiniąsias sekundes užbaigti aktyviai.
Galiausiai pergalę teisėjų sprendimu šventė R. Mineiro, kurio kampe buvo I. Barysas. Už pergalę gautą medalį R. mineiro atidavė I. Barysui.
„Žinau, kad daug ką nuvyliau. Maniau, kad bus papildomas raundas. Tai dar ne pabaiga, – po kovos kalbėjo O. Buinickas. – Tas „calf kick'as“.. Tas pats buvo su Krilavičiumi, tas pats ir čia buvo. Reikės dirbti ties šio smūgio gynyba.“
Kovą D. Jemeljanovas pradėjo aktyviai naudodamas žemius spyrius į koją, kas privertė A. Misiūną keisti stovėseną. D. Jemeljanovas tęsė šiuos smūgius ir A. Misiūnas likus minutei iki raundo pabaigos jau krito į pirmą nokdauną. Praėjus vos keletui sekundžių A. Misiūno koja ir vėl neatlaikė, jis krito į nokdauną ir nebegalėjo atsistoti. A. Misiūnas ringą paliko vos pasibaigus kovai.
Į ringą žengia Deividas Jemeljanovas ir Arnoldas Misiūnas.
Pranešta, kad renginį „Žalgirio“ arenoje stebi 15 tūkst. 50 žiūrovų – tai didžiausias kovinio sporto renginys Lietuvos istorijoje.
Prieš pagrindinę turnyro dalį paskelbta pertrauka.
E. Balsys trečiajame raunde įspūdingais dviem smūgiais kaire ranka nokautavo D. Danylą, kuris nors ir atsistojo, tačiau sunkiai oreantavosi ir nebegalėjo tęsti kovos.
„Sakiau jam, kad buvo baisiausia su juo kovoti. Užaugau žiūrėdamas jo kovas. Čia buvo garbė man sukovoti, didelis žingsnis karjeroje, užkilo manyje pasitikėjimas savimi, nes nugalėjau kovinio sporto žvaigždę – Deividą Danylą“, – sakė E. Balsys.
Už šią pergalę E. Balsys taip pat gavo 1000 eurų premiją.
E. Balsys taip pat įvardino, kad norėtų toliau kovoti su Vitu Karosu, kuris pasirodė ringe.
Į ringą žengia Deividas Danyla (4-3 UTMA) ir Evaldas Balsys (4-1 UTMA)
Visi teisėjai papildomame raunde matė I. Pauliukevičiaus pergalę, tačiau tai itin nepatiko sirgaliams, kurie šį sprendimą pasitiko gausiu švilpimu.
„Nepadariau tai, ko turėjau padaryti. Blogai kovojau, atsiprašau, treneri. Švilpkite kiek norite, galite ateiti pas mane ir kažką pasakyti. Kovojau prastai, žinau kodėl, bet nesakysiu. Per daug mąsčiau apie kitą priešininką, reikėjo susikaupti su šitu“, – po kovos kalbėjo I. Pauliukevičius.
Netrukus į ringą žengė N. Kanišauskas, o kovotojus laikė apsauga.
„Tave Kaunas nušvilpė – haha“, – varžovą pašiepė N. Kanišauskas, įteikęs I. Pauliukevičiui filmukų personažo „Patriko“ žaisliuką.
„Sakyčiau, kad jis pralaimėjo šioje kovoje“, – I. Pauliukevičiaus kovą apibendrino N. Kanišauskas.
„Mums į tave panašių žaisliukų nereikia“, – N. Kanišauskui „Patriką“ atidavė I. Pauliukevičiaus treneris Ignas Barysas. „Ignas šiandien tikrai nebuvo savimi, bet tokios kovos mus stiprina. Visas jūsų palaikymas mus tik užveda. Ačiū, be jūsų palaikymo nieko nebūtų. Vien dėl to ši arena ir pilna, dėl šių žmonių. Ačiū jums už švilpimą, mus tai užveda.“
Kalbos metu ir pats I. Barysas sulaukė gausaus švilpimo, nors anksčiau šis buvęs kovotojas, ypatingai Kaune, sulaukdavo daugybę aplodismentų.
I. Pauliukevičius ir M. Juodpusis sirgaliams pademonstravo dar vieną įspūdingą raundą! Jame abu kovotojai turėjo savo momentų, M. Juodpusis puikiai atakuodavo po klinčo, o I. Pauliukevičius kelis kartus taip pat itin tiksliai pataikė rankomis į galvą. Pačiooje raundo pabaigoje kovotojai vėl atvirai keitėsi smūgiais, o M. Juodpusiui buvo pralietas kraujas.
Laukiame teisėjų sprendimo!
Pirmus du raundus laimėjo M. Juodpusis, o trečiąjį – 10:8 laimėjo I. Pauliukevičius, todėl skelbiamas papildomas raundas!
Pirmame raunde M. Juodpusis buvo itin aktyvus ir atliko kur kas daugiau smūgių nei I. Pauliukevičius, kuris nors ir stengėsi spausti varžovą, bet praleido daugiau smūgių. Antrąjį raundą M. Juodpusis pradėjo keliais smūgiais koja į galvą, tačiau raundui įpusėjus „sprogo“ I. Pauliukevičius ir atliko stiprias kombinacijas. Pačioje raundo pabaigoje I. Pauliukevičius pataikė itin galingą smūgį dešine, bet M. Juodpusis ant žemės nekrito. Nors prieš trečiąjį raundą I. Pauliukevičiaus treneris Ignas Barysas ragino nokautuoti varžovą, tačiau jame M. Juodpusis pademonstravo įspūdingą charakterį, pats nevengė atakuoti ir keistis smūgiais su galinguoju I. Pauliukevičiumi. Likus 15 sekundžių iki trečiojo raundo pabaigos M. Juodpusis stojo į atvirą apsikeitimą smūgiais su I. Pauliukevičiumi ir krito į nokdauną. Nors M. Juodpusis atsistojo, bet kovos laikas ištiksėjo ir sprendimą turėjo priimti teisėjai.
Į ringą žengia Ignas Pauliukevičius (6-1 UTMA) ir Modestas Juodpusis (1-2 UTMA) | svorio kategorija iki 95 kg
Pirmasis raundas prasidėjo ramiai, tačiau galiausiai N. Lukošiūnas pradėjo spausti savo varžovą, bet Lenkijos kovotojas sėkmingai gynėsi ir atsitraukinėjo. N. Lukošiūno nelaimei, šiame raunde kažkas nutiko jo kairei rankai, todėl tolimesniuose raunduose jis praktiškai naudojo tik dešinę. Antrojo raundo viduryje iš W. Kosowski buvo atimtas taškas už neleistinus smūgius klinče, tuo tarpu N. Lukošiūnas kelis kartus „sprogo“ smūgiais, bet W. Kosowskis stipriau nenukentėjo. Trečiajame raunde N. Lukošiūnas toliau tęsė savo atakas dešine ranka, keitė kampus, greitai judėjo ir dominavo prieš smūgius sugėrusį, tačiau mažai atakavusį Lenkijos kovotoją bei pergalę šventė teisėjų sprendimu 10-9, 10-8, 10-9.
„Pirmame raunde bicepsui štai kas nutiko.. Negalėjau užbaiginėti atakų taip, kaip norėjau, bet nenorėjau išeiti. Rimdeika ir mano brolis – irgi sėdi su ta pačia bėda. Kai nusiplėšiau, apie tave pagalvojau ir apie savo brolį. Toks sportas, žiauriai gaila ir liūdna, nes mano stiprioji pusė yra kairioji ranka“, – po kovos paaiškino N. Lukošiūnas. – Ačiū Kaunas, nesitikėjau, girdėjau kaip rėkėt.“
Į ringą žengia Nauris Lukošiūnas (0-2 UTMA) ir Wojciechas Kosowskis (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 75 kg
Pirmajame raunde N. Kanišauskas buvo itin universalus ir atliko daug įvairių smūgių – tiek kojomis, tiek rankomis. D. Girdzevičius į tai atsakė vos keletu tikslesnių smūgių.
Antrajame raunde praėjus kiek mažiau nei 2 minutėms, N. Kanišauskas po smūgių į korpusą atakas pratęsė šoniniais smūgiais ir D. Girdzevičiui buvo itin sunku atsilaikyti, tačiau į nokdauną jis nekrito ir N. Kanišausko „sprogimas“ baigėsi.
Trečiajame raunde N. Kanišauskas vėl savo galingąsias atakas pradėjo po smūgių į korpusą, po kurių sekė smūgiai rankomis ir keliais ir likus 45 sekundėms D. Girdzevičius krito ant žemės bei kovos nebepratęsė.
„Tikėjausi greičiau, bet yra kaip yra – svarbu pergalė“, – kalbėjo N. Kanišauskas, kuris taip pat įvardino ir Igno Pauliukevičiaus pavardę, kalbėdamas apie ateities perspektyvas.
N. Kanišauskas pirmą kovą UTMA ringe prieš Isa Gocmeną yra turėjęs svorio kategorijoje iki 84 kg, vėliau prieš D. Dirkstį, Ričards Ozols ir Maximą Zaplitnii kovojo svorio kategorijoje iki 86 kg, o dabar pasirodė svorio kategorijoje iki 91 kg.
D. Rimkus antrajame raunde užspaudė A. Akanovičių į kampą, paleido eilę smūgių, pajungė kelius ir sugebėjo nokautuoti varžovą, kuris suklupęs nebepakilo nuo ringo grindų.
„Visai patenkintas, tik gaila varžovo. Man čia pasisekė. Jeigu Viktoras žiūri, norėčiau paprašyti varžovui kovų UTMA, nes jis yra vertas čia kovoti ir yra jaunas bei gali parodyti geresnę kovą.“
Į ringą žengia Dovydas Rimkus (6-6 UTMA) ir Aleksandras Akanovičius (0-0 UTMA)
Karjerą baigęs Auga neprilygo Žambai.
Į ringą žengia Deividas Žamba (4-0 UTMA) ir Romualdas Auga (2-3 UTMA)
Įspūdingas Kiudelio startas! Per 33 sekundžių keliu nokautavo Majauską.
Į ringą žengia Žygimantas Kiudelis (1-4 UTMA) ir Milanas Majauskas (0-1 UTMA).
Didžiausias ažiotažas gaubia pagrindinę vakaro akistatą. Svorio kategorijoje iki 94 kilogramų tituluočiausias šalies kikboksininkas Sergejus Maslobojevas (4-0 UTMA) susikaus su organizacijos reitingo viršūnėje esančiu Dominyku Dirksčiu (13-2 UTMA).
„Be jokios abejonės – tai yra didžiausia kova Lietuvos istorijoje. Patys matome, kiek laiko augo ši dvikova, kaip jos kūrimas buvo brandinamas“, – apie istorinį susidūrimą kalbėjo UTMA vadovas Viktoras Gecas.
Šiai dvikovai pritaikyta unikali rehidratacijos išlyga – S. Maslobojevo svoris prieš pat žengiant į ringą turnyro dieną negali viršyti 100 kg ribos.
Antroje pagal svarbą dvikovoje po ilgos pertraukos į profesionalų bokso ringą Lietuvoje sugrįžta Eimantas Stanionis (16-1). Dešimties raundų išbandyme svorio kategorijoje iki 68 kg jo laukia 24-erių pietų afrikietis Kaine'as Fourie (13-2-2). Saugumo dėlei organizatoriai šiai kovai apdairiai paruošė ir atsarginį variantą – 36-erių albaną Sherifą Moriną (16-1).
Išskirtinį dėmesį atrenkant varžovą E. Stanioniui pabrėžė V. Gecas: „Šį kartą priešininko ieškojome ne tik pagal reitingą, bet ir pagal tai, koks yra jo stilius. Dabar ieškojome peštuko, kuris pats norėtų kontakto. Atrodo, kad tokį ir radome.“
Renginyje žiūrovai išvys ir dvi titulines kovas. Dėl pirmojo organizacijos istorijoje 67 kg kikbokso čempiono diržo susigrums Martynas Danius (2-1 UTMA) ir Khyzeris Hayatas (2-0 UTMA). Kitoje titulinėje akistatoje 63,5 kg kategorijos čempionas Dovydas Levickis (6-2 UTMA) pirmą kartą savo diržą gins nuo Modesto Žmuidinos (1-0 UTMA) išpuolių.
Turnyro startas – 18:00 val. Pirmąsias tris kovas žiūrovai galės nemokamai stebėti UTMA „YouTube“ platformoje, o vėliau visas veiksmas persikels į PPV transliaciją.
„UTMA 19“ turnyre įvyko ir 50 tūkst. eurų premiją nugalėtojui garantuojantis 81 kg svorio kategorijos aštuntukas, kurio ketvirtfinalio kovos pažėrė nokautų ir dramos. Dešinėje turnyro tinklelio pusėje brazilas Rodrigo Mineiro po nelegalaus smūgio skiriant kovotojus teisėjų sprendimu įveikė Oskarą Buinicką, o Deividas Jemeljanovas spyriais į kojas techniniu nokautu dar pirmajame raunde sustabdė Arnoldą Misiūną.
Kitoje tinklelio pusėje žaibiškai reikalus sutvarkė jaunasis Tomas Banskis – jis vos per pusantros minutės smūgiu į kepenis palaužė M. Perednį. „Finalu prieš finalą“ laikytoje paskutinėje ketvirtfinalio dvikovoje Isa Gočmenas įspūdingais smūgiais į korpusą ir keliu palaužė Ričardą Kulį – po patirto nokdauno pirmojo raundo pabaigoje lietuvis nebeatsikėlė.
Pusfinaliai vyks Vilniuje („UTMA 20“), o nugalėtojas paaiškės lapkritį didžiajame finale Kaune („UTMA 21“).
Ankstyvoje turnyro dalyje įspūdingomis pergalėmis žiūrovus pradžiugino Žygimantas Kiudelis (2-4 UTMA) ir Dovydas Rimkus (7-6 UTMA). D. Rimkus vos per 33 sekundes smūgiais keliu nokautavo Milaną Majauską (0-2 UTMA), tuo tarpu D. Rimkus antrajame raunde techniniu nokautu įveikė Aleksandrą Akanovičių (0-1 UTMA). D. Rimkaus ir A. Akanovičiaus kova buvo paskelbta rezervine svorio kategorijos iki 81 kg aštuntuko kova.
Pergalę iškovojo ir Deividas Žamba (5-0 UTMA), kuris teisėjų sprendimu užtikrintai nugalėjo karjerą baigusį Romualdą Augą (2-4 UTMA).
Visos „UTMA 19“ turnyro kovos:
Sergejus Maslobojevas (4-0 UTMA) – Dominykas Dirkstys (13-2 UTMA) | svorio kategorija iki 94 kg
Eimantas Stanionis (16-1 prof. boksas) – Kaine'as Fourie (13-2-2 prof. boksas) | svorio kategorija iki 68 kg, boksas
Martynas Danius (2-2 UTMA) – Khyzeris Hayatas (3-0 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg | kova dėl UTMA titulo | K. Hayato pergalė nokautu pirmajame raunde
Dovydas Levickis (6-3 UTMA) – Modestas Žmuidina (2-0 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg | kova dėl UTMA titulo | M. Žmuidinos pergalė trečiajame raunde techniniu nokautu
Tomas Banskis (5-0 UTMA) – Mantvydas Perednis (5-4 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg | T. Banskio pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde
Ričardas Kulis (1-1 UTMA) – Isa Gočmenas (2-1 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg | I. Gočmeno pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde
Oskaras Buinickas (0-2-3 UTMA) – Rodrigo Mineiro (1-0 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg | R. Mineiro pergalė teisėjų sprendimu
Deividas Jemeljanovas (4-1 UTMA) – Arnoldas Misiūnas (3-4-2 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg | D. Jemeljanovo pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde
Deividas Danyla (4-4 UTMA) – Evaldas Balsys (5-1 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg | E. Balsio pergalė trečiajame raunde nokautu
Ignas Pauliukevičius (7-1 UTMA) – Modestas Juodpusis (1-3 UTMA) | svorio kategorija iki 95 kg | I. Pauliukevičiaus pergalė po papildomo raundo
Nauris Lukošiūnas (1-2 UTMA) – Wojciechas Kosowskis (0-1 UTMA) | svorio kategorija iki 75 kg | N. Lukošiūno pergalė teisėjų sprendimu 10-9, 10-8, 10-9
Naglis Kanišauskas (4-1 UTMA) – Dovydas Girdzevičius (0-2 UTMA) | svorio kategorija iki 91 kg | N. Kanišausko pergalė techniniu nokautu trečiajame raunde
Dovydas Rimkus (7-6 UTMA) – Aleksandras Akanovičius (0-1 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg (rezervinė aštuntuko kova) | D. Rimkaus pergalę techniniu nokautu antrajame raunde
Deividas Žamba (5-0 UTMA) – Romualdas Auga (2-4 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg | D. Žambos pergalė teisėjų sprendimu 10-9, 10-9, 10-8
Žygimantas Kiudelis (2-4 UTMA) – Milanas Majauskas (0-2 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg | Ž. Kiudelio pergalė nokautu per 33 sekundes.
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Praėjus vos 50 sekundžių nuo antrojo raundo pradžios keičiantis smūgiais D. Dirkstys sustojo – jam atsinaujino rankos trauma ir jis nebegalėjo tęsti kovos. D. Dirkstys iš karto paliko ringą, o žiūrovai liko nusivylę.