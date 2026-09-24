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TV3 naujienos > Gyvenimas > Mamoms

Trijuose Vilniaus darželiuose – grupės vaikams iki vienerių metų

2026-09-24 14:24 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-24 14:24
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Nuo šio rugsėjo trijuose Vilniaus savivaldybės darželiuose pradėjo veikti nemokamos pusės dienos grupės patiems mažiausiems – vaikams iki vienerių metų. Laisvės partijos vicemerės Donaldos Meiželytės teigimu, tai dar vienas žingsnis siekiant, kad pagalba šeimoms būtų ne deklaruojama, o jaučiama kasdienybėje.

Vilnius plečia pagalbą šeimoms – trijuose darželiuose pradėjo veikti grupės vaikams iki vienerių metų
GALERIJA (4)

Nuo šio rugsėjo trijuose Vilniaus savivaldybės darželiuose pradėjo veikti nemokamos pusės dienos grupės patiems mažiausiems – vaikams iki vienerių metų. Laisvės partijos vicemerės Donaldos Meiželytės teigimu, tai dar vienas žingsnis siekiant, kad pagalba šeimoms būtų ne deklaruojama, o jaučiama kasdienybėje.

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Naujos grupės veikia Vilniaus lopšeliuose-darželiuose „Rūta“, „Papartis“ ir „Prie pasakų parko“. Jos skirtos šeimoms, kurioms kelioms valandoms per dieną reikia saugios vietos mažyliui – pailsėti, susitvarkyti kasdienius reikalus, nuvykti pas gydytoją ar skirti laiko kitiems vaikams.

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„Kai kalbame apie gimstamumą, dažnai kalbame skaičiais. Bet už tų skaičių slypi tikros šeimos, kurios turi jausti, kad valstybė joms padeda. Vaikų auginimas yra didžiulis džiaugsmas, bet kartu ir didžiulis kasdienis darbas. Ne kiekviena šeima Vilniuje turi šalia senelius ar kitus artimuosius, kurie gali kelioms valandoms perimti mažylio priežiūrą. Todėl nuo šiol miestas suteikia ir tokią pagalbą“, – sako Vilniaus vicemerė Donalda Meiželytė.

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Mažiau vaikų gimsta ir Vilniuje

Mažėjantis gimstančių vaikų skaičius matomas ir sostinėje. Vilniaus miesto savivaldybės duomenimis, 2025 m. Vilniuje gimė 4 578 naujagimiai, o 2024 m. – 4 782. Per metus sostinėje gimusių vaikų skaičius sumažėjo maždaug 4 procentais.

Meiželytės teigimu, savivaldybės vienos neišspręs šalies demografinių problemų, tačiau gali padaryti vaikų auginimą paprastesnį šeimų kasdienybėje.

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„Nėra vienos priemonės, kuri staiga pakeistų gimstamumo tendencijas. Bet galime pradėti nuo labai žemiškų dalykų. Ar tėvai gauna vietą darželyje? Ar mama, viena auginanti kūdikį, turi kur kreiptis, kai jai kelioms valandoms reikia pagalbos? Ar dvynukus auginanti šeima turi galimybę bent trumpam atsikvėpti? Man atrodo, kad būtent iš tokių dalykų ir susideda šeimai draugiškas miestas“, – sako vicemerė.

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Į pirmąsias 0–1 metų pusės dienos grupes priimta po 6 vaikus, o šiuo metu jose kasdien būna po 2–3 mažylius, praleidžiančius čia nuo valandos iki kelių valandų. Naujai paslaugai buvo atskirai sukomplektuotos komandos – kiekvienoje grupėje dirba dvi mokytojos ir padėjėja, o patalpos atnaujintos, aprūpintos ir pritaikytos patiems mažiausiems vaikams.

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FOTOGALERIJA. Vilnius plečia pagalbą šeimoms – trijuose darželiuose pradėjo veikti grupės vaikams iki vienerių metų

Grupių gali daugėti pagal šeimų poreikį

Kitų metų grupes formuojantys tėvai galės rinktis jiems tinkamesnį pusės dienos laiką – planuojama, kad viena grupė veiks nuo 8 iki 12 val., kita – nuo 13 iki 17 val. Toks modelis pasirinktas įvertinus pokalbius su pačiomis šeimomis.

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Tai nėra pirmasis Vilniaus žingsnis plečiant paslaugas šeimoms su mažais vaikais. Prieš tris metus išbandėme pirmas 1-2 metų vaikų grupes miesto darželiuose, o šiemet tokių grupių atidarėme 78.

Vilniaus ikimokyklinio ugdymo sistema yra viena didžiausių Lietuvoje. 2026 m. rugsėjį darželius preliminariai turėjo lankyti 29 836 vaikai. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas sostinėje vykdomas 122 lopšeliuose-darželiuose, 12 darželių-mokyklų ir 20 mokyklų. Šiuo metu miesto darželiuose dar yra 791 laisva vieta. Į jas vaikus priimsime iki sausio 1 d.

„Man norisi, kad Vilnius būtų miestas, kuriame šeima žino: susilaukus vaiko gyvenimas neturi tapti kliūčių ruožu. Kartais pagalba reiškia naują darželį, kartais – daugiau vietų mažyliams, o kartais šeimai labai daug reiškia tiesiog galimybė kelioms valandoms patikėti vaiką profesionalams“, – teigia Donalda Meiželytė.

Gairės:
Vilnius
darželis

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Vilnius
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