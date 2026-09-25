Kas varžysis dėl „Lietuvos krepšinis“ prezidento posto – pristatyti keturi kandidatai

Iki penktadienio, rugsėjo 25 d., 16 val. ALK sulaukė keturių kandidatų oficialių paraiškų. Norą perimti asociacijos „Lietuvos krepšinis“ vairą išreiškė 3x3 krepšinio asociacijos įkūrėjas bei ALK viceprezidentas Rolandas Skaisgirys, LKL prezidentas Remigijus Milašius, „FIBA Europe“ valdybos narys Darius Gudelis bei NKL prezidentas Gediminas Kvietkauskas.
Pretendentų kandidatūros pirmadienį bus pristatytos asociacijos Vykdomajam komitetui. Naujasis ALK prezidentas bus išrinktas spalio 14 d. neeilinėje rinkimų konferencijoje Kaune, „Krepšinio namuose“.
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