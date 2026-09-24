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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Parkeris pergalingai pradėjo darbą ASVEL klube – nugalėtas „Maccabi“

2026-09-24 23:50 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-24 23:50
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Eurolygos pirmojo turo susitikime Vilerbano ASVEL komanda savoje arenoje 84:74 (19:19, 23:13, 20:25, 22:17) patiesė Tel Avivo „Maccabi“ krepšininkus.

(Euroleague.net)

Eurolygos pirmojo turo susitikime Vilerbano ASVEL komanda savoje arenoje 84:74 (19:19, 23:13, 20:25, 22:17) patiesė Tel Avivo „Maccabi“ krepšininkus.

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Tai buvo vyriausiojo trenerio Tony Parkerio debiutas prie ekipos vairo Eurolygos rungtynėse.

Po lygaus pirmojo kėlinio ASVEL atitrūko antrajame, kai spurtavo 11:1 ir susikrovė dviženklį pranašumą (30:20), kuris išliko nepakitęs ir sužaidus du kėlinius – 42:32.

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Po didžiosios pertraukos „Maccabi“ sugrįžo į priekį – laimėta atkarpa 13:2 leido išsiveržti į priekį – 51:49. Vis dėlto čia pat Prancūzijos klubas kėlinį pabaigė 9 taškais be atsako ir vėl buvo priekyje – 62:57.

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Ketvirtajame kėlinyje ASVEL įtvirtino savo pergalę 36-ąją minutę, kai surengė tris sėkmingas atakas iš eilės (76:64) ir per likusį laiką „geltonieji“ atsitiesti nebesugebėjo.

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ASVEL: Jae Crowderis 19 (4/5 tritaškiai, 25 naud. bal.), Patty Millsas 15 (3/6 tritaškiai), Marcas Owenas Fodzo Dada 14, Davidas Lighty 10, Yvesas Ponsas 9,Hugo Bessonas 8.

„Maccabi“: Jaylenas Hoardas 15 (6 atk. kam.), Romanas Sorkinas (5 atk. kam.) ir Yamas Madaras (3/6 tritaškiai, 8 rez. perd.) po 13, Danielis Theisas ir Jimmy Clarkas (14 min., 6 rez. perd., 5 praž.) po 9.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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