Parkeris pergalingai pradėjo darbą ASVEL klube – nugalėtas „Maccabi“

Tai buvo vyriausiojo trenerio Tony Parkerio debiutas prie ekipos vairo Eurolygos rungtynėse.
Po lygaus pirmojo kėlinio ASVEL atitrūko antrajame, kai spurtavo 11:1 ir susikrovė dviženklį pranašumą (30:20), kuris išliko nepakitęs ir sužaidus du kėlinius – 42:32.
Po didžiosios pertraukos „Maccabi“ sugrįžo į priekį – laimėta atkarpa 13:2 leido išsiveržti į priekį – 51:49. Vis dėlto čia pat Prancūzijos klubas kėlinį pabaigė 9 taškais be atsako ir vėl buvo priekyje – 62:57.
Ketvirtajame kėlinyje ASVEL įtvirtino savo pergalę 36-ąją minutę, kai surengė tris sėkmingas atakas iš eilės (76:64) ir per likusį laiką „geltonieji“ atsitiesti nebesugebėjo.
ASVEL: Jae Crowderis 19 (4/5 tritaškiai, 25 naud. bal.), Patty Millsas 15 (3/6 tritaškiai), Marcas Owenas Fodzo Dada 14, Davidas Lighty 10, Yvesas Ponsas 9,Hugo Bessonas 8.
„Maccabi“: Jaylenas Hoardas 15 (6 atk. kam.), Romanas Sorkinas (5 atk. kam.) ir Yamas Madaras (3/6 tritaškiai, 8 rez. perd.) po 13, Danielis Theisas ir Jimmy Clarkas (14 min., 6 rez. perd., 5 praž.) po 9.
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