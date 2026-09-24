Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Xavi ir Kloppo debiutai paženklinti lygiosiomis tarp Nyderlandų ir Vokietijos rinktinių, Portugalija nugalėjo Velsą

2026-09-24 23:49 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-24 23:49
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ketvirtadienį įvykusios UEFA Tautų lygos A diviziono rungtynės tarp Nyderlandų ir Vokietijos rinktinių baigėsi lygiosiomis 1:1.

Rungtynių akimirka | EPA nuotr.

Ketvirtadienį įvykusios UEFA Tautų lygos A diviziono rungtynės tarp Nyderlandų ir Vokietijos rinktinių baigėsi lygiosiomis 1:1.

REKLAMA
0

Virgilas van Dijkas rungtynių pradžioje nukreipė kamuolį, tačiau po VAR peržiūros buvo užfiksuota pražanga ir rezultatas nepakito.

Felixas Nmecha sužaidus pusvalandį tiksliai nukreipė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir išvedė Vokietijos rinktinę į priekį 1:0.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Cody Gakpo per pridėtą rungtynių laiką pirmuoju lietimu tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išlygino rezultatą1:1.

REKLAMA
REKLAMA

Joshua Kimmichas sužaidė savo 115-ąsias rungtynes atstovaujant Vokietijos rinktinei ir pagal šį rodiklį aplenkė Toni Kroosą (114).

REKLAMA

Nyderlandų rinktinėje pirmą kartą istorijoje rungtynėse žaidė du futbolininkai ne iš Europos klubų (Crysencio Summerville‘as ir Tijjani Reijndersas).

Tai buvo pirmosios rungtynės, kai Vokietijos rinktinei vadovavo nacionalinės komandos vairą perėmęs Jurgenas Kloppas. Tuo tarpu prie Nyderlandų rinktinės vairo debiutavo Xavi.

Tuo tarpu Portugalijos rinktinė kitame susitikime minimaliu rezultatu 1:0 įveikė Velso futbolininkus.

REKLAMA
REKLAMA

Joao Felixas pirmajame kėlinyje puikiu smūgiu iš tolimos distancijos nuginklavo vartininką ir išvedė Portugalijos rinktinę į priekį 1:0.

Cristiano Ronaldo sužaidus valandą pasiuntė kamuolį į vartus, tačiau teisėjas užfiksavo nuošalę ir rezultatas išliko nepakitęs.

Portugalija šiame susitikime iš viso atliko net 23 smūgius, kai tuo tarpu Velso futbolininkai smūgiavo vos 5 kartus.  

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų