Xavi ir Kloppo debiutai paženklinti lygiosiomis tarp Nyderlandų ir Vokietijos rinktinių, Portugalija nugalėjo Velsą

Virgilas van Dijkas rungtynių pradžioje nukreipė kamuolį, tačiau po VAR peržiūros buvo užfiksuota pražanga ir rezultatas nepakito.
Felixas Nmecha sužaidus pusvalandį tiksliai nukreipė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir išvedė Vokietijos rinktinę į priekį 1:0.
Cody Gakpo per pridėtą rungtynių laiką pirmuoju lietimu tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išlygino rezultatą1:1.
Joshua Kimmichas sužaidė savo 115-ąsias rungtynes atstovaujant Vokietijos rinktinei ir pagal šį rodiklį aplenkė Toni Kroosą (114).
Nyderlandų rinktinėje pirmą kartą istorijoje rungtynėse žaidė du futbolininkai ne iš Europos klubų (Crysencio Summerville‘as ir Tijjani Reijndersas).
Tai buvo pirmosios rungtynės, kai Vokietijos rinktinei vadovavo nacionalinės komandos vairą perėmęs Jurgenas Kloppas. Tuo tarpu prie Nyderlandų rinktinės vairo debiutavo Xavi.
Tuo tarpu Portugalijos rinktinė kitame susitikime minimaliu rezultatu 1:0 įveikė Velso futbolininkus.
Joao Felixas pirmajame kėlinyje puikiu smūgiu iš tolimos distancijos nuginklavo vartininką ir išvedė Portugalijos rinktinę į priekį 1:0.
Cristiano Ronaldo sužaidus valandą pasiuntė kamuolį į vartus, tačiau teisėjas užfiksavo nuošalę ir rezultatas išliko nepakitęs.
Portugalija šiame susitikime iš viso atliko net 23 smūgius, kai tuo tarpu Velso futbolininkai smūgiavo vos 5 kartus.
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