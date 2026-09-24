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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Ronaldo apie sprendimą tęsti karjerą Portugalijos rinktinėje: „Vis dar tikiu, kad galiu padėti“

2026-09-24 13:26 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-24 13:26
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Portugalijos rinktinės ryškiausia žvaigždė Cristiano Ronaldo pripažino, jog pasibaigus pasaulio čempionatui svarstė apie karjeros pabaigą nacionalinėje komandoje, tačiau galiausiai nusprendė ją pratęsti.

Cristiano Ronaldo | EPA nuotr.

Portugalijos rinktinės ryškiausia žvaigždė Cristiano Ronaldo pripažino, jog pasibaigus pasaulio čempionatui svarstė apie karjeros pabaigą nacionalinėje komandoje, tačiau galiausiai nusprendė ją pratęsti.

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„Taip, svarsčiau. Žinoma, nuolat galvoju apie savo sprendimus, ateitį, taip pat ir dabartį. Esu mąstytojas, tai yra būtina daryti. Dėl to jūs dabar matote mane čia. Tai reiškia, jog aš tęsiu. Kalbėjausi su mūsų prezidentu, treneriu. Vis dar tikiu, kad galiu padėti nacionalinei komandai pasiekti jos tikslus ir pasitrauksiu tik tada, kai pajusiu, jog čia nebeturiu kuo prisidėti.

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Manau, kad galiu prisidėti prie rinktinės ne tik pelnydamas įvarčius, bet ir už aikštelės ribų. Tai yra nauja, jauna karta. Visgi man svarbiausia yra aikštėje pelnyti įvarčius ir padėti komandai laimėti rungtynes“, – kalbėjo C. Ronaldo.

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C. Ronaldo šiuo metu per savo karjerą yra pelnęs 979 įvarčius. Pastarasis neigė, jog yra apsėstas minties pasiekti 1000 įvarčių ribą.

„Žinau, kodėl vaikai myli Cristiano, nes mato mane kaip pavyzdį, tokiu ir liksiu. Net ir tada, kai baigsiu karjerą po 10 metų. Esu patenkintas savimi. Nesvarbu, ar žaisiu ketvirtadienį, ar ilsėsiuosi kitose rungtynėse, man svarbiausia, jog jaučiuosi gerai“, – tikino portugalas.

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