Reijndersas apie išvykimą iš „Manchester City“ į „Al-Qadsiah“: atvirai apie finansinę motyvaciją ir naujus iššūkius Saudo Arabijoje

28-erių T. Reijndersas į „Manchester City“ iš „AC Milan“ persikėlė 2025 metų vasarą, tačiau Mančesterio klube praleido vos vieną sezoną. Šią vasarą jis už maždaug 60,6 mln. eurų persikėlė į „Al-Qadsiah“.
Paklaustas, ar save laiko futbolininku, kuris vaikosi pinigų ir gali būti pavadintas „pinigų vergu“, T. Reijndersas atsakė itin atvirai.
„Aš siekiu pinigų? Vadinate mane „pinigų vergu“? Negaliu to paneigti. Pasibaigus futbolininko karjerai nebenoriu dirbti. Žinoma, tikriausiai jau po sutarties su „Manchester City“ būčiau galėjęs nebedirbti, tačiau dabar galiu užtikrinti savo šeimos ateitį kelioms kartoms“, – Nyderlandų žiniasklaidai NOS sakė T. Reijndersas.
Futbolininkas taip pat neslėpė, kad naujoji sutartis jam suteiks galimybę finansiškai pasirūpinti ne tik savimi. Pranešama, kad per kelių metų sutarties laikotarpį Saudo Arabijoje jis gali uždirbti apie 100 mln. eurų.
T. Reijndersas teigė, kad jo sprendimą lėmė ne vien finansinė pasiūlymo pusė. Nyderlandas prieš persikeldamas į Saudo Arabiją taip pat buvo nepatenkintas savo situacija „Manchester City“ komandoje.
Futbolininkas pasakojo, kad pasiruošimo sezonui metu suprato, jog vėl gali būti naudojamas puolėjo pozicijoje, nors pats save labiau mato kaip aikštės viduryje žaidžiantį aštuntą numerį. T. Reijndersas pripažino, kad nenorėjo dar vieno sezono praleisti tokioje rolėje ir pradėjo svarstyti apie išvykimą.
Prie sprendimo prisidėjo ir „Al-Qadsiah“ vyriausiasis treneris Brendanas Rodgersas. T. Reijndersas atskleidė, kad treneris jį įtikino, jog persikėlimas į Saudo Arabiją nebūtinai reiškia karjeros Europoje pabaigą.
Anot futbolininko, B. Rodgersasas jam sakė, kad Saudo Arabijoje jis gali praleisti trejus ar ketverius metus, o vėliau sugrįžti į Europą. T. Reijndersas teigė, kad toks sugrįžimas taip pat yra jo paties tikslas.
T. Reijndersas taip pat gynė Saudo Arabijos čempionato lygį. Jo teigimu, tai nėra vieta, kurioje galima rungtyniauti ne visu pajėgumu. Futbolininkas netgi pareiškė, kad, jo vertinimu, Saudo Arabijos čempionatas dėl jame rungtyniaujančių aukšto lygio futbolininkų yra stipresnis už Nyderlandų „Eredivisie“.
T. Reijndersas „Manchester City“ gretose praėjusį sezoną sužaidė 50 rungtynių, tačiau po vieno sezono nusprendė tęsti karjerą Saudo Arabijoje.
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