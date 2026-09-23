Lietuvos teisėjai vadovaus Portugalijos ir Velso mūšiui UEFA tautų lygoje

Ketvirtadienį pirmosiose A diviziono ketvirtojoje grupėje susitiks Portugalijos ir Velso komandos, o jų dvikovai vadovauti patikėta Lietuvos teisėjų brigadai.
Pagrindinis teisėjas susitikime bus Donatas Rumšas, jam talkins asistentai Aleksandras Radiušas ir Dovydas Sužiedėlis bei rezervinis teisėjas Robertas Valikonis. AVAR teisėjas šiame susitikime bus Donatas Šimėnas.
Susitikimas Lisabonos Estádio José Alvalade stadione ketvirtadienį prasidės 21.45 val. Lietuvos laiku, tai bus pirmosios komandų rungtynės naujame cikle. Šioje grupėje taip pat žaidžia Norvegijos ir Danijos rinktinės.
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