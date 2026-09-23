Lietuvos šauliai iš Latvijos grįžo su medaliais

Šiaulių sporto centro „Dubysa“ komandai atstovavo aštuoni sportininkai, kuriuos į varžybas lydėjo treneris Mantas Bakas. Pirmąją varžybų dieną sportininkai varžėsi PŠ60 rungtyje pneumatiniu šautuvu, o antrąją – MŠ60 gulint pratime mažo kalibro ginklais.
MŠ60 rungtyje tarp moterų triumfavo Goda Atkucevičiūtė. Penktąją vietą užėmė kita Šiaulių atstovė Gabija Medišauskaitė.
„Kaip treneris tiek rezultatais, tiek užimtomis vietomis esu patenkintas. Tai sezono pradžia, todėl rezultatai dar nenuspėjami“, – po varžybų sakė M. Bakas.
Tuo metu Rokiškio šaulių komanda iš Dobelės grįžo su dar keliomis prizinėmis vietomis bei kelialapiais į superfinalą.
Merginų iki 21 metų grupėje pneumatiniu šautuvu puikiai pasirodė Viltė Vaitoškaitė. Lietuvė užėmė pirmąją vietą ir pateko į superfinalą, kuriame finišavo devinta.
Vaikinų iki 21 metų grupėje pneumatiniu pistoletu ant prizininkų pakylos lipo broliai Gustas ir Aidas Aleliūnai. Gustas užėmė trečiąją vietą, o Aidas liko ketvirtas. Abu lietuviai taip pat pateko į superfinalą – G. Aleliūnas jame užėmė septintąją, o A. Aleliūnas – 15-ąją vietą.
A. Aleliūnas sėkmingai pasirodė ir mažo kalibro pistoleto rungtyje, kurioje iškovojo antrąją vietą.
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