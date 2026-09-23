Dviračių lenktynėse Vilniuje – ir žiemos sporto žvaigždė: minti paskatino auklėtiniai

Prie starto linijos Vilniuje stos ir trejų olimpinių žaidynių dalyvis Tomas Kaukėnas. Praėjusį pavasarį karjerą baigęs biatlonininkas dirba Sostinės sporto centro ir klubo „Instinktas“ treneriu bei varžybose drauge su auklėtiniais įveiks dviejų ratų distanciją – 42 kilometrus.
„Idėja dalyvauti kilo planuojant pasirengimą: pagalvojau, kad sportininkams būtų smagu padaryti gerą treniruotę per varžybas, o ne tiesiog važiuoti dviračiu. Užsiregistravau pats, kad parodyčiau pavyzdį, pravažiuočiau su sportininkais. Jie manęs prašė, kad dalyvaučiau, ir pačiam buvo noras pasitikrinti dviračių lenktynėse. Kai buvau profesionalas, dėl traumų ir kitų dalykų dažnai tekdavo atsisakyti tokių varžybų, bet dabar galiu pasimėgauti ir be spaudimo dalyvauti“, – pasakojo T. Kaukėnas.
Vasaros sezono metu biatlonininkai nemažą dalį treniruočių atlieka būtent važiuodami dviračiais. Pasak olimpiečio, tokiu būdu galima atlikti itin naudingas ilgos apimties treniruotes.
„Dviračiu treniruodavomės daug, nes tai labai gera priemonė širdies ir kraujagyslių sistemai stiprinti. Galima daryti ilgas treniruotes neapkraunant sąnarių, priešingai nei bėgime. Biatlonininkai labai mėgsta tokias treniruotes, ypač įdomu būdavo užsienyje, kalnuose. Rudenį dažniau įtraukdavome kalnų dviračius, nes jie suteikia daugiau intensyvumo – pakilimai, nusileidimai. Tai panašu į mūsų specifinį darbą“, – sakė T. Kaukėnas.
Dviračių maratonų taurės etape kalnų dviračių sporto entuziastai gali minti vieną, du arba tris distancijos ratus, kurio vieno ilgis – 21 km. Vaikų varžybų dalyviai įveiks ne ilgesnę nei 5 km trasą, o darželinukai – iki vieno kilometro. Šio sezono naujiena – atskira trasa gravelio lenktynių mėgėjams, kurie mins 85,4 km distanciją. Beje, renginio metu tiek žiūrovai, tiek dalyviai kviečiami išbandyti biatloną su lazeriniais šautuvais: tą bus galima padaryti varžybų starto ir finišo zonoje – greta Saulėtekio stadiono – nuo 10 val. iki 15 val.
Bendroje Dviračių maratonų taurės įskaitoje pirmauja Jokūbas Dabušinskas (Bernatonio dviračių akademija) ir Justė Umbrasaitė (Top Team Cycling/Instinktas-Vilimeksas).
Finalinis Dviračių maratonų taurės etapas bendrai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės.
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