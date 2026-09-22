Druskininkuose išdalinti Lietuvos klasikinės jėgos trikovės čempionato medaliai

Moterų varžybose savo svorio kategorijose triumfavo Rasa Varaneckienė, Žaneta Navickaitė, Aušrinė Janulčikaitė, Sofija Baranauskaitė ir Reda Laurinavičiūtė. Absoliučia čempione tapo S. Baranauskaitė, kuri svorio kategorijoje iki 76 kg surinko 422,5 kg (165 kg pritūpimas su štanga, 75 kg štangos spaudimas ir 182,5 kg štangos atkėlimas) bei pagal IPF sistemą pelnė 85,492 tšk.
Vyrų varžybų čempionais tapo Laurynas Šaulis, Maratas Damaljamas, Rokas Burba, Andrius Katuškevičius, Marius Smalkis, Dominykas Novikovas ir Giedrius Šaulys. Absoliučiu čempionu paskelbtas R. Burba. Jis svorio kategorijoje iki 83 kg surinko 720 kg (270+182,5+267,5) ir pelnė 99,85 tšk.
Komandinėje įskaitoje tarp moterų nugalėjo Šakių „Fortūna“, o tarp vyrų – Radviliškio jėgos trikovės klubas.
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