Jasikevičiaus treniruojama „Fenerbahče“ triumfavo Turkijos Supertaurėje

Lietuvio auklėtiniai 72:59 (21:10, 25:17, 12:19, 14:13) pranoko praėjusių metų lygos vicečempionus Stambulo „Bešiktaš“ krepšininkus, kurie taip pat ruošiasi startui Eurolygoje.
Persvarą „Fenerbahče“ įgijo dar iki ilgosios pertraukos ir ilsėtis išėjo pirmaudama 46:27. Antroje pusėje „Bešiktaš“ buvo priartėję iki 8 taškų (52:60), bet „Fenerbahče“ pergalės iš rankų neišleido – 72:59.
39. CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI ŞAMPİYONU FENERBAHÇE TARFİN! 💛💙🏆#YellowLegacy pic.twitter.com/7bYlPXkEcxREKLAMAREKLAMA— Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol (@FBBasketbol) September 22, 2026
I.Sargiūnas šioms rungtynėms registruotas nebuvo.
Š.Jasikevičiaus auklėtiniai šį trofėjų laimėjo antrus metus iš eilės ir 8 sykį apskritai klubo istorijoje.
Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Wade’as Baldwinas įmetė 13 taškų (6 rez. per.), Braxtonas Key surinko 11 (7 atk. kam.), Shavonas Shieldsas – 10 (6 atk. kam.), Willas Clyburnas – 8.
Pralaimėjusiems Jaylenas Nowellas pelnė 13 taškų (0/5 trit.), Devonas Dotsonas surinko 9 (1/4 dvit.), Eugene’as Omoruyi – 7 (4 atk. kam.).
Eurolygoje „Fenerbahče“ penktadienį susitiks namie su Bolonijos „Virtus“, o Bešiktaš“ taip pat prie savų sirgalių žais su Valensijos „Valencia“ klubu.
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