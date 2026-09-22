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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Jasikevičiaus treniruojama „Fenerbahče“ triumfavo Turkijos Supertaurėje

2026-09-22 22:06 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-22 22:06
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Pergalę Turkijos Supertaurės varžybose iškovojo Igno Sargiūno atstovaujama ir Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ ekipa.

Jasikevičiaus treniruojama „Fenerbahče“ triumfavo Turkijos Supertaurėje

Pergalę Turkijos Supertaurės varžybose iškovojo Igno Sargiūno atstovaujama ir Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ ekipa.

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Lietuvio auklėtiniai 72:59 (21:10, 25:17, 12:19, 14:13) pranoko praėjusių metų lygos vicečempionus Stambulo „Bešiktaš“ krepšininkus, kurie taip pat ruošiasi startui Eurolygoje.

Persvarą „Fenerbahče“ įgijo dar iki ilgosios pertraukos ir ilsėtis išėjo pirmaudama 46:27. Antroje pusėje „Bešiktaš“ buvo priartėję iki 8 taškų (52:60), bet „Fenerbahče“ pergalės iš rankų neišleido – 72:59.

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I.Sargiūnas šioms rungtynėms registruotas nebuvo.

Š.Jasikevičiaus auklėtiniai šį trofėjų laimėjo antrus metus iš eilės ir 8 sykį apskritai klubo istorijoje.

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Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Wade’as Baldwinas įmetė 13 taškų (6 rez. per.), Braxtonas Key surinko 11 (7 atk. kam.), Shavonas Shieldsas – 10 (6 atk. kam.), Willas Clyburnas – 8.

Pralaimėjusiems Jaylenas Nowellas pelnė 13 taškų (0/5 trit.), Devonas Dotsonas surinko 9 (1/4 dvit.), Eugene’as Omoruyi – 7 (4 atk. kam.).

Eurolygoje „Fenerbahče“ penktadienį susitiks namie su Bolonijos „Virtus“, o Bešiktaš“ taip pat prie savų sirgalių žais su Valensijos „Valencia“ klubu.

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