„Anadolu Efes“ laimėjo turnyrą Rusijoje

Turkijos ekipa Maskvoje iškovojo Vieningosios lygos Supertaurę, finale nugalėdami Krasnodaro „Lokomotiv“ – 88:82 (25:22, 16:25, 26:21, 21:14).
27 taškus finale suvertė Mike’as Jamesas (5 atk. kam., 4 rez. perd.), 15 – Dario Šaričius (6 atk. kam.), 12 – DaRonas Russellas, 9 – Jordanas Loydas (4 atk. kam.).
M.Jamesas pripažintas turnyro MVP.
Krasnodaro ekipai po 20 taškų surinko Maksimas Baraškovas (4/6 tritaškių) ir Aleksejus Pokuševskis (5 atk. kam., 3/7 tritaškių), 14 – Patrickas Milleris (4/14 dvitaškių, 10 rez. perd.), 11 – Alenas Hadzibegovičius (8 atk. kam.).
„Anadolu Efes“ rugsėjo 24-ąją pradės žygį Eurolygoje, svečiuodamiesi pas Barselonos „Barcelona“.
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