Jokubaitis padėjo „Bayern“ triuškinti „Brose Bamberg“

Įžaidėjo atstovaujami Miuncheno „Bayern“ (1/0) pergalingai startavo Vokietijos pirmenybėse, namie 108:72 (30:13, 25:15, 28:22, 25:22) nugalėdami Bambergo „Brose Bamberg“ (0/1).
Nuo suolo į rungtynes įsiliejęs lietuvis per 15 minučių surinko 7 taškus (3/4 dvitaškių, 0/3 tritaškių, 1/1 baudos metimo), atkovotą kamuolį, 3 rezultatyvius perdavimus, 3 pražangas ir 7 naudingumo balus.
Po 15 taškų prie pergalės pridėjo Justinianas Jessupas (4/4 dvitaškių) ir Johannesas Voigtmannas (7 atk. kam., 4/4 dvitaškių), po 13 – Andreasas Obstas (2/7 tritaškių) ir Milesas Norrisas (5 atk. kam.), 12 – Kamaras Baldwinas, 10 – Oscaras da Silva (9 atk. kam.).
Svečiams 16 taškų pelnė Jordanas Wrightas (7/9 dvitaškių, 0/4 tritaškių, 4 klaidos), 13 – Trevonas Scottas (3/5 tritaškių), po 10 – Joshua Obiesie (7 atk. kam.) ir Hasonas Wardas (6 atk. kam.).
„Bayern“ netrukus atidarys ir Eurolygos frontą – rugsėjo 24-ąją bavarai lankys Tel Avivo „Hapoel“.
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