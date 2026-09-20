„Paris“ krepšininkai užtikrintai laimėjo Prancūzijos Supertaurę

Eurolygos klubas finale 81:59 (13:11, 8:11, 36:19, 24:18) nugalėjo Roano „Chorale“.
Iki ilgosios pertraukos rungtynės klostėsi itin nerezultatyviai (21:22), bet per 20 likusių minučių „Paris“ suvertė 60 taškų ir užsitikrino trofėjų.
21 tašką nugalėtojams surinko Tysonas Etienne’as (6/6 tritaškių), po 15 – Jaredas Rhodenas (6 atk. kam.) ir Nadiras Hifi (1/8 tritaškių).
Roano klube vieninteliu dviženklininku tapo 11 taškų surinkęs Aaronas Levarity (8 atk. kam.).
„Paris“ jau rugsėjo 24-ąją svečiuose pas Atėnų „Panathinaikos“ atidarys Eurolygos sezoną.
Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.