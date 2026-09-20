Wrightas vedė „Armani Olimpia“ į triumfą Italijos Supertaurėje

Eurolygos klubas Italijos Supertaurės finale Tortonoje po pratęsimo įveikė Venecijos „Umana Reyer“ – 94:87 (22:8, 20:24, 14:22, 23:25, 15:8).
Ketvirtojo kėlinio pabaigoje Milano ekipos situacija buvo sudėtinga, bet likus žaisti 14 sekundžių baudų metimais rezultatą išlygino Leandro Bolmaro, o kitoje aikštės pusėje Glynno Watsono metimas tikslo nepasiekė.
Pratęsime likus minutei rezultatas taip pat buvo lygus (87:87), bet „Armani Olimpia“ pergalę įtvirtino Aleco Peterso, Marko Guduričiaus ir L.Bolmaro metimai.
Nugalėtojų gretose žibėjo buvęs žalgirietis Mosesas Wrightas – 29 minutės, 23 taškai (6/6 dvitaškių, 11/14 baudų metimų), 6 atkovoti ir 5 prarasti kamuoliai, rezultatyvus perdavimas, blokas, 5 pražangos ir 25 naudingumo balai.
17 taškų pridėjo L.Bolmaro (8 atk. kam.), 15 – Marko Guduričius (5 atk. kam.), 12 – Alecas Petersas (1/5 tritaškių), 10 – Giampaolo Ricci.
Venecijos komandai 18 taškų sumetė Kyle’as Wiltjeras, 15 – Jordanas Parksas (7 atk. kam.), po 13 – Amedeo Tessitori (10 atk. kam.) ir G.Watsonas (3/9 tritaškių, 5 atk. kam., 4 rez. perd.), 11 – Ky’us Bowmanas.
„Armani Olimpia“ šį trofėjų iškovojo trečią sezoną paeiliui.
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