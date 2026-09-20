„Manchester United“ išsigelbėjo prieš „Fulham“ ir išplėšė tašką

Išvykoje žaidę „United“ atstovai buvo priversti gelbėtis nuo pralaimėjimo ir rungtynėse su „Fulham“ sužaidė lygiosiomis 1:1.
„Fulham“ priekyje atsidūrė po nelaimės „Manchester United“ gynyboje. Vartininkui atrėmus smūgį Lisandro Martinezas jį pasiuntė link vartų, o komandos draugui nebepavyko spėti išgelbėti komandos nuo šios situacijos ir argentiniečiui teko prisiimti kaltę už įvartį į savo vartus.
Svečiai lygiąsias išplėšė 89-ąją minutę. Matheusas Cunha paleido žemą smūgį ir šis apgaulinga trajektorija suspurdėjo vartų tinkle.
Po trečių iš eilės rungtynių be pergalės „Manchester United“ (5 taškai) lygoje žengia 12-oje vietoje. „Fulham“ užima vos 19-ąją vietą.
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