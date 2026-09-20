„Manchester City“ lieka vienvaldžiai lyderiai po rezultatyvios pergalės prieš „Sunderland“

„Manchester City“ klubas namuose turėjo daug vargo žaisdami su „Sunderland“ bet galiausiai sugebėjo laimėti. Jie triumfavo rezultatyviose rungtynėse 5:3.
Rungtynių startą vainikavo Enzo Fernandezo fantastiškas įvartis. Argentinietis atlikdamas baudos smūgį nustebino vartininką pasirinkdamas šūvį iš aštraus kampo ir buvo preciziškai tikslus pasiųsdamas kamuolį į vartų viršų.
Vėliau Brianas Brobbey dukart lygino rezultatą, bet „Manchester City“ abu kartus surasdavo galimybę vėl įsiveržti į priekį. Pranašumą savo komandai grąžino Rayanas Cherki ir Antoine`as Semenyo.
A. Semenyo dar vieną įvartį pelnė po pertraukos, bet „Sunderland“ nebuvo linkę sudėti ginklų ir dar kartą švelnino skirtumą po B. Brobbey „hat-tricko“.
Rungtynes įvarčiu užbaigė ir didžiausia „Man City“ žvaigždė Erlingas Haalandas, kuris taip leido savo komandai ramiai užbaigti susitikimą.
Po penktosios pergalės iš tiek pat galimų „Manchester City“ (15 taškų) tapo vienvaldžiais „Premier“ lygos lyderiais.
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