DIENOS PJŪVIS. Europa ruošia naują draudimą vaikams – jo sulauksime jau netrukus?

Apie ruošiamus ES sprendimus, jų įgyvendinimą Lietuvoje ir poveikį jaunajai kartai diskutuoja Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Rytis Martikonis ir psichologė Evelina Palaitytė-Urbonė.
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