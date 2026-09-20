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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Ketvirtajame kėlinyje „Žalgiris“ sutriuškino „Neptūną“

2026-09-20 17:55 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-20 17:55
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Titulą ginantis TOPLYGOS čempionas „Kauno Žalgiris“ vėl tapo pirmenybių lyderiu. 23-iajame ture kauniečiai svečiuose 2:0 (0:0) nugalėjo FA „Šiauliai“, kurią įveikė ketvirtą kartą šiemet.

Rungtynių akimirka | Klubo nuotr.

Titulą ginantis TOPLYGOS čempionas „Kauno Žalgiris“ vėl tapo pirmenybių lyderiu. 23-iajame ture kauniečiai svečiuose 2:0 (0:0) nugalėjo FA „Šiauliai“, kurią įveikė ketvirtą kartą šiemet.

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Pirmosios minutės šeimininkams buvo sudėtingos. „Kauno Žalgiris“ surengė ne vieną grėsmingą išpuolį, tačiau su šiauliečiams su vartininku Viliumi Šivicku priešakyje pavyko atsilaikyti. Kauniečiai kėlė daug kampinių, tiesa, jie taip pat prie tikslo neatvedė.

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FA „Šiauliai“ tik sykį atakavo grėsmingiau. Po Dino Hasanovičiaus perdavimo į akistatą su Tomu Švedkausku iššoko Divine‘as Naah – ganietis kamuolio į savo buvusios komandos vartus nenukreipė.

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Po pertraukos kauniečiai pelnė gana greitą įvartį: 53-iąją minutę po įžaisto kampinio Anthony Kalikas surado Motiejų Burbą, kuris vienu lietimu smūgiavo neatremiamai. Kiek vėliau Saulės miesto atstovus dar žaidime išlaikė puikus V. Šivicko žaidimas – vartininkas įspūdingai atrėmė Leono Krekovičiaus smūgį, taip pat Renano Oliveiros.

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Pirmą pridėto laiko minutę „Kauno Žalgiris“ padėjo galutinį tašką – po Grato Sirgėdo perdavimo kamuolį iš arti į vartus nukreipė taip pat antrame kėlinyje į kovą mestas Franco Baldassarra.

„Kauno Žalgiris“ su 51 tašku vėl rikiuojasi pirmas, šiauliečiai turi 17 taškų bei sužinojo, kad čempionatą baigs 9-oje vietoje bei žais pereinamąsias rungtynes.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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