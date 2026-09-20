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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Hegelmann“ rungtynių pabaigoje išsigelbėjo prieš „Sūduvą“ ir atėmė iš jos taškus

2026-09-20 16:11 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-20 16:11
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32-ajame TOPLYGOS ture susitiko skirtingus uždavinius šiame čempionato etape sprendžiančios „Hegelmann“ ir „Sūduvos“ ekipos. Rungtynių pabaigoje Wesley Gabrielis realizavo baudinį, o dvikova baigėsi lygiosiomis 1:1 (0:1).

Ibrahima Seckas | Organizatorių nuotr.

32-ajame TOPLYGOS ture susitiko skirtingus uždavinius šiame čempionato etape sprendžiančios „Hegelmann“ ir „Sūduvos“ ekipos. Rungtynių pabaigoje Wesley Gabrielis realizavo baudinį, o dvikova baigėsi lygiosiomis 1:1 (0:1).

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Susitikimas prasidėjo pavojingais marijampoliečių išpuoliais – po Fausto Steponavičiaus bandymo komandą gelbėjo aikštės šeimininkų vartų sargas Lukas Paukštė, o Moutiras Chajia į vartus nepataikė. „Hegelmann“ gretose stipriu baudos smūgiu Igno Plūko ginamiems vartams grasino Esmilis Kaušinis.

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Sužaidus daugiau nei pusvalandį, rezultatyvų išpuolį surengė Donato Vencevičiaus auklėtiniai. M. Chajia perėmė kamuolį aikštės viduryje ir atliko smūgį, kurį blokavo gynėjas, tačiau pirmasis prie kamuolio suskubęs Ibrahima Seckas nesuklydo ir išvedė svečių ekipą į priekį.

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Baigiantis kėliniui galimybę atstatyti pusiausvyrą turėjo ir mėlynai balti – po Rati Grigalavos klaidos geroje padėtyje smūgiui atsidūręs E. Kaušinis smūgiavo tiesiai į I. Plūką.

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Po pertraukos „Hegelmann“ ekipa užgulė varžovų vartus, o vienas iš pirmo žvilgsnio nepavojingas Viliaus Armanavičiaus smūgis sukėlė problemų I. Plūkui. Tiesa, nuo rimtesnių nemalonumų sūduviečius išgelbėjo kamuolį išsmūgiavęs R. Grigalava.

Jau per arbitro kompensuotą laiką į marijampoliečių vartus buvo skirtas baudinys, kurį realizavo Wesley Gabrielis ir išplėšė komandai tašką.

Po šių lygiųjų „Sūduva“ su 50 taškų lieka turnyro lentelės viršūnėje. Tuo tarpu „Hegelmann“ turi 26 taškus ir lieka aštuntoje vietoje.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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