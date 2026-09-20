- Lietuvos fechtuotojui Slovakijoje pritrūko vos vieno dūrio

Vyrų rapyros rungtyje D. Juras pateko į 9-ą atrankos grupę. Ten lietuvis iškovojo 2 pergales iš 6 galimų.
D. Juras bendroje grupių etapo įskaitoje užėmė 70-ą vietą, o į atkrintamąsias varžybas pateko 68 geriausi fechtuotojai. D. Juro tikslių ir praleistų dūrių santykis buvo -12, o vietai kitame etape būtų užtekę -11 santykio.
Varžybose dalyvavo 87 sportininkai.
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