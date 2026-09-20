TV3 žinios. Vilniuje – incidentų virtinė; Rusijos rinkimų finišą sudrebino Ukrainos smūgiai

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Finalinę rinkimų farso dieną Maskvoje užsIplieskė pragaras. Kyjivas priartino karą prie rusų, kai šie balsuoja vadInamuosiuose rinkimuose, kuriuose dalyvauja tik Kremliaus karinę kampaniją palaikančios partijos. Kyjivas atakavo svarbiausią Maskvai kurą tiekiančią naftos bazę ir logistikos centrą, kurio plotas beveik dvigubai didesnis už Vatikaną.
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