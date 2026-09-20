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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

TV3 žinios. Vilniuje – incidentų virtinė; Rusijos rinkimų finišą sudrebino Ukrainos smūgiai

2026-09-20 18:28 / šaltinis: TV3 Žinios
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2026-09-20 18:28
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Vilniuje įvyko dvi avarijos, į kurias pateko trys motociklininkai, du jų, pirminiais duomenimis, nukentėjo sunkiai. Sostinėje, kaip įtariama, apsvaigęs vairuotojas pasipriešino policijos pareigūnui ir jį sužalojo. Sostinėje įvykdytas įžūlus plėšimas, moteris kartu su peiliu ginkluotu vyru iš parduotuvės pagrobė alkoholinių gėrimų, vyriškis pradėjo švaistytis peiliu, kai moterį sulaikyti pabandė vienas parduotuvės lankytojas.

Vilniuje įvyko dvi avarijos, į kurias pateko trys motociklininkai, du jų, pirminiais duomenimis, nukentėjo sunkiai. Sostinėje, kaip įtariama, apsvaigęs vairuotojas pasipriešino policijos pareigūnui ir jį sužalojo. Sostinėje įvykdytas įžūlus plėšimas, moteris kartu su peiliu ginkluotu vyru iš parduotuvės pagrobė alkoholinių gėrimų, vyriškis pradėjo švaistytis peiliu, kai moterį sulaikyti pabandė vienas parduotuvės lankytojas.

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Finalinę rinkimų farso dieną Maskvoje užsIplieskė pragaras. Kyjivas priartino karą prie rusų, kai šie balsuoja vadInamuosiuose rinkimuose, kuriuose dalyvauja tik Kremliaus karinę kampaniją palaikančios partijos. Kyjivas atakavo svarbiausią Maskvai kurą tiekiančią naftos bazę ir logistikos centrą, kurio plotas beveik dvigubai didesnis už Vatikaną.

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