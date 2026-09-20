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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Ant ligoninės stogo nukrito sraigtasparnis gabenęs organą: gydytojo poelgis nustebino visus

2026-09-20 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-20 17:00
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2020 metais vienoje Los Andželo ligoninėje įvyko neįprasta nelaimė, kuri vos nesutrukdė gyvybiškai svarbiai transplantacijos operacijai. Vis dėlto, nepaisant virtinės netikėtų incidentų, donoro širdis sėkmingai pasiekė pacientą. Ši istorija masiškai plinta iki šių dienų ir suteikia vilties, kad net blogiausioje situacijoje galima rasti išeitį, tad primename ją savo naujienų portalo tv3.lt skaitytojams.

Ant ligoninės stogo nukritęs sraigtasparnis (nuotr. stop kadras)

2020 metais vienoje Los Andželo ligoninėje įvyko neįprasta nelaimė, kuri vos nesutrukdė gyvybiškai svarbiai transplantacijos operacijai. Vis dėlto, nepaisant virtinės netikėtų incidentų, donoro širdis sėkmingai pasiekė pacientą. Ši istorija masiškai plinta iki šių dienų ir suteikia vilties, kad net blogiausioje situacijoje galima rasti išeitį, tad primename ją savo naujienų portalo tv3.lt skaitytojams.

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Incidentas įvyko lapkričio 6 dieną prie „Keck Hospital of USC“ ligoninės Kalifornijoje. Tądien sraigtasparnis, gabenęs donoro širdį transplantacijai, mėgino nusileisti ant ligoninės stogo esančioje sraigtasparnių aikštelėje, tačiau nusileidimo metu prarado kontrolę ir sudužo, rašoma people.com.

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Pavyko sėkmingai išgelbėti širdies laukusio paciento gyvybę

Įvykį nufilmavo netoliese buvęs liudininkas. Vaizdo įraše matyti, kaip orlaivis, likus vos keliems metrams iki nusileidimo aikštelės, pakrypsta ir nukrenta ant šono.

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Laimei, rimtų sužalojimų pavyko išvengti. Sraigtasparnyje buvę du keleiviai ir pilotas patyrė tik nesunkius sužalojimus, o ant žemės ar ligoninėje buvę žmonės nenukentėjo.

Į įvykio vietą atvykę ugniagesiai iš nuolaužų ištraukė transplantacijai skirtą širdį ir perdavė ją ligoninės darbuotojams. Tačiau netrukus įvyko dar vienas kurioziškas incidentas.

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Medikas, nešęs organą per ligoninės stogą, užkliuvo ir pargriuvo, o konteineris su širdimi iškrito iš rankų ant žemės. Šį momentą taip pat užfiksavo televizijos kameros.

Pasak Los Andželo ugniagesių departamento atstovo, tokį nelaimingą atsitikimą galėjo lemti po avarijos nusileidimo aikštelėje likusios nuolaužos.

Nepaisant visų nesklandumų, donoro širdis nebuvo pažeista ir išliko tinkama transplantacijai. Tą pačią dieną gydytojai sėkmingai atliko operaciją.

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Po incidento ligoninė išplatino pranešimą, kuriame nurodė, kad pacientų priežiūra nebuvo sutrikdyta, o organas buvo saugiai persodintas.

„Sraigtasparnis gabeno širdį transplantacijai. Organas buvo saugiai persodintas pacientui“, – tuomet teigė ligoninės atstovai.

Nors širdies kelionė į operacinę susiklostė itin dramatiškai, istorija baigėsi sėkmingai – transplantacija buvo atlikta, o pacientas sulaukė gyvybę išgelbėjusio organo.

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