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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Išvydusi, kas savaitgalį nutiko Vilniuje, Veronika Montvydienė pratrūko: „Kiek galima?“

2026-09-20 11:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-20 11:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šeštadienį šalia Tauro kalno įvyko nelaimė – V. Kudirkos, Pamėnkalnio ir Jasinskio gatvių sankryžoje susidūrė lengvasis automobilis ir motociklas. Išvydusi šią žinią, Veronika Montvydienė išreiškė savo susirūpinimą dėl nesibaigiančių kelio remontų Vilniaus centre. 

Šeštadienį šalia Tauro kalno įvyko nelaimė – V. Kudirkos, Pamėnkalnio ir Jasinskio gatvių sankryžoje susidūrė lengvasis automobilis ir motociklas. Išvydusi šią žinią, Veronika Montvydienė išreiškė savo susirūpinimą dėl nesibaigiančių kelio remontų Vilniaus centre. 

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9

Šeštadienį V. Montvydienė socialiniame tinkle pasidalijo kadrais iš Vilniaus centre įvykusios avarijos

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(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniaus centre – skaudi avarija: vairuotojai įspėjami dėl eismo trikdžių (nuotr. B. Jablonsko)

Montvydienė rėžė be užuolankų

Pamačiusi, kas nutiko, Veronika teigė, kad nelaimei įtakos galėjo turėti šioje vietoje vis nesibaigiantis kelio remontas. 

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Moters teigimu, darbų vykdymo tempas ir požiūris į sostinės gyventojus kelia didelį apmaudą. 

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„Mūsų žymusis Tauro kalnas ir super laiku pradėtas daryti kelio remontas... Kiekvieną dieną po kelis kartus čia einu, važiuoju, bet darbai vyksta labai retai, jokių papildomų resursų nėra. Kamštis būna rytais, dienomis, vakarais, savaitgaliais... Kiekvieną savaitgalį Gedimino prospekte daromi bėgimai ar mugės. Dabar įvyko autoįvykis, matosi, kad tikrai labai baisus.

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Nežinau, kiek dar galima tokių nelogiškų sprendimų daryti Vilniuje. Dabar yra kamštis, šeštadienio vidurys... Neturėtų išvis būti jokio kamščio Vilniaus centre. 

Sugalvojote daryti kelio remontą ne laiku, tai gal paskubinam? Gal savaitgalį galima padirbėti, vakarais ilgiau? Gal galima būtų daryti tą remontą kiekvieną darbo dieną? Ar mes, tikriausiai, vėl sulauksime, kol netikėtai užklups šalčiai ir darbų vykdyti bus neįmanoma? Ir tegul čia formuojasi kamščiai, žmonėms gyventi būna neįmanoma, nieko tai nedomina... Apie autoįvykius išvis patyliu“, – apmaudo neslėpė V. Montvydienė.

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Sostinės savivaldybė dar neseniai komentavo, kad visi projektai įvykdyti arba vykdomi pagal planą.

„Mes siūlome gyventojams tikrai luktelti, pasirinkti tuos savo maršrutus. O kas gali, kol leidžia oro sąlygos, eiti ir pėsčiomis, dviračiais arba vykti viešuoju transportu“, – kiek anksčiau teigė Vilniaus savivaldybės atstovas Arūnas Visockas.

Primename, kad pranešimas apie įvykį gautas šeštadienį, 14.04 val.

Motociklininko vairuotojas buvo išvežtas į ligoninę. Pagalba taip pat buvo teikiama automobiliu važiavusiai keleivei.

Anot policijos, sankryžoje susidūrė lengvasis automobilis „Ford“ ir motociklas „Suzuki“.

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Vilnių valdo neadekvatai
Vilnių valdo neadekvatai
2026-09-20 13:02
Vilnius neatlaiko migrantų ir statybų svorio. Kiekvienas atėjęs šūdmeris, ypač šimašius, benkunskas, bando įgyvendinti savo ligotas vizijas, kartais savo patelių padiktuotas, prievartauja tą vargšą Vilnių per visus galus, deformuoja, rekonstruoja, keičia neatpažįstamai, trokšta įeiti į istoriją, trankiai atsižymėti. Tuoj vandens pradės trūkti, kai kurie nauji Vln kvartalai jo neturi arba geria fekalijas. Nereikia tiek plėstis Vilniuje, atsikvošėkit, kaimiečiai merai, čia jums ne nuosavas uabas, grįžkite į regionus ir ten statykite savo stadionus, miestas akivaizdžia dūsta, benkunskas neišpirko sklypo kai žadėjo vilniečiams, leido užstatyti namą naują namu. Ko nepasigiria savo juodu darbu šitas amžinai nuvilinantis Idiotas?
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???
???
2026-09-20 11:36
" išreiškė savo susirūpinimą dėl nesibaigiančių kelio remontų Vilniaus centre. " --- Ar jums iš tikro su makaulėmis viskas gerai, kad dėl kelių remontų jums reikia lysti į viešumą ir pasakoti savo idiotiškus paistus ?
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siaip
siaip
2026-09-20 12:12
kasmet Vilniu israusia kiaurai isilgai,o remontuoja keliose vietose..Pakol nebus merai tokie kaip Matijosaitis,Malinauskas,tol nesibaigs nesamones.Neziurint,kad jie ziuri ir savo kisenes..
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