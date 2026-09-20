Išvydusi, kas savaitgalį nutiko Vilniuje, Veronika Montvydienė pratrūko: „Kiek galima?“

Šeštadienį V. Montvydienė socialiniame tinkle pasidalijo kadrais iš Vilniaus centre įvykusios avarijos.
Montvydienė rėžė be užuolankų
Pamačiusi, kas nutiko, Veronika teigė, kad nelaimei įtakos galėjo turėti šioje vietoje vis nesibaigiantis kelio remontas.
Moters teigimu, darbų vykdymo tempas ir požiūris į sostinės gyventojus kelia didelį apmaudą.
„Mūsų žymusis Tauro kalnas ir super laiku pradėtas daryti kelio remontas... Kiekvieną dieną po kelis kartus čia einu, važiuoju, bet darbai vyksta labai retai, jokių papildomų resursų nėra. Kamštis būna rytais, dienomis, vakarais, savaitgaliais... Kiekvieną savaitgalį Gedimino prospekte daromi bėgimai ar mugės. Dabar įvyko autoįvykis, matosi, kad tikrai labai baisus.
Nežinau, kiek dar galima tokių nelogiškų sprendimų daryti Vilniuje. Dabar yra kamštis, šeštadienio vidurys... Neturėtų išvis būti jokio kamščio Vilniaus centre.
Sugalvojote daryti kelio remontą ne laiku, tai gal paskubinam? Gal savaitgalį galima padirbėti, vakarais ilgiau? Gal galima būtų daryti tą remontą kiekvieną darbo dieną? Ar mes, tikriausiai, vėl sulauksime, kol netikėtai užklups šalčiai ir darbų vykdyti bus neįmanoma? Ir tegul čia formuojasi kamščiai, žmonėms gyventi būna neįmanoma, nieko tai nedomina... Apie autoįvykius išvis patyliu“, – apmaudo neslėpė V. Montvydienė.
Sostinės savivaldybė dar neseniai komentavo, kad visi projektai įvykdyti arba vykdomi pagal planą.
„Mes siūlome gyventojams tikrai luktelti, pasirinkti tuos savo maršrutus. O kas gali, kol leidžia oro sąlygos, eiti ir pėsčiomis, dviračiais arba vykti viešuoju transportu“, – kiek anksčiau teigė Vilniaus savivaldybės atstovas Arūnas Visockas.
Primename, kad pranešimas apie įvykį gautas šeštadienį, 14.04 val.
Motociklininko vairuotojas buvo išvežtas į ligoninę. Pagalba taip pat buvo teikiama automobiliu važiavusiai keleivei.
Anot policijos, sankryžoje susidūrė lengvasis automobilis „Ford“ ir motociklas „Suzuki“.
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