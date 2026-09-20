„Liverpool“ išvykoje laimėjo prieš „Bournemouth“ ir pakilo į šeštą vietą lygoje

„Liverpool“ atstovai išvykoje palaužė „Bournemouth“ klubą ir šventė pergalę 1:0.
Vienintelį rungtynių įvartį „Liverpool“ komandai pelnė Alexanderis Isakas. Jis tai padarė antrajame kėlinyje.
Švedui tai buvo ketvirtasis įvartis sezone. Pagal šį rodiklį jis jau aplenkė savo praėjusių metų rezultatą, kai „Premier“ lygoje buvo sugebėjęs pasižymėti tik tris kartus.
Po pergalės „Liverpool“ klubas (9 taškai) lygoje žengia 6 vietoje.
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