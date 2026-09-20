„Sūduvos" vartininkas Ignas Plūkas sezoną baigė anksčiau laiko – susižeidė gindamas baudinį

Marijampoliečiai pirmavo nuo 30-osios minutės, kai pasižymėjo Ibrahima Seckas, tačiau pačioje rungtynių pabaigoje vienuolikos metrų baudinį realizavo Wesley Gabrielis ir galutinis rezultatas tapo lygus – 1:1.
Būtent gindamas šį baudinį Plūkas susižeidė alkūnę. „Sūduva" pranešė, kad dėl patirtos traumos vartininkas iki pat sezono pabaigos į aikštę nebegrįš. Pats futbolininkas savo ruožtu padėkojo sirgaliams už palaikymą.
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