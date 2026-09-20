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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Amerikietis benefisu išvedė Salo klubą į debiutą FIBA Čempionų lygoje

2026-09-20 20:22 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-20 20:22
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FIBA Čempionų lygoje debiutuos klubas iš Suomijos – atranką įveikė Salo „Vilpas“.

L.Walkeris sužibėjo (FIBA nuotr.)

FIBA Čempionų lygoje debiutuos klubas iš Suomijos – atranką įveikė Salo „Vilpas“.

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Jussi Savolaineno auklėtiniai atrankos finale Samokove įveikė Oradijos CSM98:96 (26:23, 29:22, 20:22, 23:29).

„Vilpas“ pirmavo didžiąją rungtynių dalį, tačiau likus žaisti 5 sekundes trimis baudų metimais rezultatą lygino Krisas Richardas (96:96). Lemiamoje atakoje Lelandas Walkeris išprovokavo pražangą ir baudų metimais garantavo pergalę.

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185 cm ūgio amerikietis sužaidė fantastišką mačą – 34 minutės, 42 taškai (8/11 dvitaškių, 5/12 tritaškių, 11/13 baudų metimų), 6 atkovoti, perimtas ir 5 prarasti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai, 4 pražangos ir 35 naudingumo balai.

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Gynėjas žibėjo ir ankstesniuose atrankos mačuose – suvertė 29 taškus prieš Levicės „Patrioti“ ir 33 taškus prieš Arhuso „Bakken Bears“.

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17 taškų prie pergalės pridėjo Karlas Chavisas (7 atk. kam.), 15 – D.J.Jeffriesas (0/5 tritaškių, 6 atk. kam.), 13 – Sebastianas Lindbergas (3/7 tritaškių).

Rumunijos ekipai 23 taškus sumetė K.Richardas (4 atk. kam.), 17 – Quincy Guerrieras (5 atk. kam.), 15 – Davidas Nicholsas (1/8 tritaškių), 14 – Joshas Jeffersonas (4 rez. perd.), 10 – Malikas Osborne’as (1/5 tritaškių, 6 rez. perd.).

„Vilpas“ Čempionų lygoje susigrums su Atėnų AEK, Sombathėjaus „Falco“ ir Antverpeno „Giants“.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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