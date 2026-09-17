Kulbokos ekipa dramatiškai iškovojo pergalę ČL atrankoje

Pusfinalio etape dabar lietuvio ekipos lauks Vechtos RASTA.
A.Kulboka per 28 minutes pelnė 9 taškus (0/2 dvit., 2/6 trit., 3/4 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 4 perdavimus, kartą klydo ir prasižengė ir rinko 8 naudingumo balus.
Jo komandai 22 taškus rinko pergalingą metimą paskutinę sekundę pataikęs Shannonas Evansas, 15 – Zacas Cuthbertsonas, 13 – New Williamsas.
Pralaimėjusiems 21 tašką pelnė Jonathanas Davisas, 18 – Boo Buie.
EVANS TO THE RESCUE AT THE BUZZER!!! 🚨🚨🚨— Basketball Champions League (@BasketballCL) September 17, 2026
Shannon Evans drills the three as the buzzer sounds, as Promitheas pulls off their 4th-quarter comeback and advance to the #BasketballCL QRT2 Semi-Finals! pic.twitter.com/YDoLE3ZkEA
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