Birutis išsiskyrė puikiu žaidimu ir atvedė Saragosos komandą į pergalę

Lietuvio ekipa 87:72 (22:20, 19:20, 22:14, 24:18) nugalėjo Mursijos UCAM.
L.Birutis per 22 minutes surinko 17 taškų (8/10 dvitaškių, 1/2 baudų metimų), 6 atkovotus ir 2 perimtus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, 3 pražangas ir 20 naudingumo balų.
Aukštaūgis buvo rezultatyviausias ir naudingiausias savo komandoje.
16 taškų prie pergalės pridėjo Justinas Jaworskis (2/8 tritaškių, 4 klaidos), 11 – Calebas Homesley (4 rez. perd.), po 9 – Nico Brussino (7 atk. kam.) ir Trae’us Bellas-Haynesas (6 atk. kam., 4 rez. perd.).
Mursijos klubas ant parketo išbandė net 14 žaidėjų. Rezultatyviausias su 12 taškų buvo Wilhelmas Falkas (5 atk. kam.), 10 – Sanderis Raieste (4 atk. kam.).
Ispanijos pirmenybių sezonas startuos rugsėjo 26-ąją.
Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.