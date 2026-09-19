Kulbokos atstovaujama „Promitheas“ liko be Čempionų lygos

Lietuvio klubas pusfinalyje 73:103 (20:26, 19:27, 13:24, 21:26) nusileido Vechtos RASTA komandai.
A.Kulboka per 12 minučių pelnė 2 taškus (0/3 trit., 2/2 baud.), atkovojo 3 kamuolius, sykį suklydo ir surinko 1 naudingumo balą.
Nugalėtojams Armaanas Franklinas įmetė 24 taškus (3/6 trit.), Mattas Lewisas pridėjo 21 (4/8 trit.).
Pralaimėjusiems Shanonas Evansas (4/9 trit., 6 kld.) ir Kendalas Colemanas įmetė po 15 taškų.
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